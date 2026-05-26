GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
 /  CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
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| Name                  | RENK Group AG        |
+-----------------------+----------------------+
| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73  |
+-----------------------+----------------------+
| Postleitzahl          | 86159                |
+-----------------------+----------------------+
| Ort                   | Augsburg, Germany    |
+-----------------------+----------------------+
| LEI                   | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
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2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
+-----------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
  Name      | Sitz      | Staat
+-----------+-----------+--------+
| KNDS N.V. | Amsterdam | NL     |
+-----------+-----------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
  Name
+-------+
| N/A   |
+-------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 19.05.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
           |Anteil Stimmrechte  |Anteil Instrumente  |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
           |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
           |zu den              |zu den              |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
           |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.)        |nach § 41
           |7.a.)               |7.b.1. + 7.b.2.)    |                    |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Neu       |10,03%              |0,00%               |10,03%              |100.000.000|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Letzte    |15,83%              |0,00%               |15,83%              |-          |
|Mitteilung|                    |                    |                    |           |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+-----------+-----------------------------------+------------------------------+
|ISIN       |              absolut              |             in %             |
|           +-----------------+-----------------+------------+-----------------+
|           |direkt (§ 33     |zugerechnet (§   |direkt (§   |zugerechnet (§   |
|           |WpHG)            |34 WpHG)         |33 WpHG)    |34 WpHG)         |
+-----------+-----------------+-----------------+------------+-----------------+
|DE000RENK73|10.033.333       |0                |10,03%      |0,00%            |
+-----------+-----------------+-----------------+------------+-----------------+
|Summe      |10.033.333                         |10,03%                        |
+-----------+-----------------------------------+------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
 Art des       |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte   |Stimmrechte
 Instruments   |Verfall      |Laufzeit            |absolut       |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|              |             |                    |0             |0,00%        |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|              |Stimmrechte absolut               |Stimmrechte in %            |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe         |0                                 |0,00%                       |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
 Art des     |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
 Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit       |oder        |absolut    |in %
             |          |                 |physische   |           |
             |          |                 |Abwicklung  |           |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|            |          |                 |            |0          |0,00%      |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|                       |Stimmrechte absolut           |Stimmrechte in %       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe                  |0                             |0,00%                  |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht                |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten   |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden             |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten       |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen          |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
  Anteil Stimmrechte  | Anteil Instrumente  | Summe Anteile
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+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
++
++
Datum
+------------+
| 26.05.2026 |
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Ende der Mitteilung
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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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| Sprache     | Deutsch               |
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| Unternehmen | Renk Group AG         |
|             |                       |
|             | Gögginger Str. 73     |
|             |                       |
|             | 86159 Augsburg        |
|             |                       |
|             | Germany               |
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| Internet    | https://www.renk.com/ |
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