Hapag-Lloyd-COO Rothkopf verlässt Vorstand vor Vertragsablauf

Berlin, 26. ⁠Mai (Reuters) - Bei Hapag-Lloyd steht ein überraschender Wechsel im Vorstand an. COO Maximilian Rothkopf werde zum 30. Juni aus dem Management-Gremium ausscheiden, teilte Deutschlands größte Containerreederei am Dienstag mit. Dies geschehe "im besten Einvernehmen". Rothkopf werde dem ‌Unternehmen für eine Übergangszeit beratend verbunden bleiben. Über die Nachfolge des 45-Jährigen werde der Aufsichtsrat zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Rothkopf ⁠kam von ⁠McKinsey zu Hapag-Lloyd und hatte im Juli 2019 als COO die operative Verantwortung für das weltweite Schifffahrtsgeschäft übernommen. Im Oktober 2021 war sein Vertrag um fünf Jahre bis 30. April 2027 verlängert worden.

Hintergründe der Personalie wurden zunächst nicht bekannt. Rothkopf habe in den ‌vergangenen sieben Jahren "mit großem Engagement und Einsatz ‌unter anderem dazu beigetragen, die Flotte der Hapag-Lloyd zu modernisieren und schrittweise zu dekarbonisieren", erklärte Aufsichtsratschef Karl Gernandt. "Er trug maßgeblich zur strategischen Neuausrichtung des ⁠Unternehmens und zur nachhaltigen Stärkung der operativen Leistungsfähigkeit bei."

Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben ‌Jansen hatte sich zuletzt unzufrieden mit ⁠dem ersten Quartal gezeigt, in dem der Konzern beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in die roten Zahlen gerutscht war. Die weltweit fünftgrößte Containerreederei führte dies unter anderem auf ‌die Folgen von Seeblockaden in ⁠Nahost zurück. Die wichtige Suezkanal-Route wird ⁠wegen drohender Angriffe von Huthi-Rebellen aus dem Jemen bereits seit längerem von den meisten großen Containerreedereien gemieden. Dies steht im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Mit Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar kam noch die Blockade der Straße von Hormus hinzu. Zuletzt saßen zudem noch vier der über 300 Hapag-Lloyd-Schiffe im Persischen Golf fest. In der Hamburger Konzernzentrale ist ein Krisenstab im Einsatz.

(Bericht von ⁠Elke Ahlswede, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)