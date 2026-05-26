Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresabschluss 2025/26



26.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR







Basel, 26. Mai 2026

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund weist per 31. März 2026 einen Halbjahresabschluss mit einem Nettoertrag von CHF 14.82 Mio. aus, was einem Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Mietzinsausfallrate konnte auf 1.37 Prozent (30. September 2025: 1.44 Prozent) reduziert werden.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet per 31.März2026 einen erfolgreichen Verlauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025/2026. Der Nettoertrag konnte gegenüber dem Vorjahressemester um 9Prozent auf CHF14.82Mio. gesteigert werden.

Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf höhere Mietzinseinnahmen infolge der gezielten Erweiterung des Immobilienportfolios durch Liegenschaftsakquisitionen zurückzuführen. Zudem konnte die bereits sehr tiefe Mietzinsausfallrate des Portfolios nochmals leicht von 1.44Prozent per 30.September2025 auf 1.37Prozent per 31.März2026 gesenkt werden. Dies ist auch im Konkurrenzvergleich als unter dem Marktdurchschnitt zu taxieren. Wichtigste Treiber dafür sind die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum, die attraktiven Lagen und die gute Qualität der Liegenschaften sowie ein konsequentes, aktives Vermietungsmanagement.

Die Fondsperformance für die Berichtsperiode per 31. März 2026 liegt bei 9.8 Prozent und übertrifft damit die Halbjahresperformance des SXI Real Estate Funds Broad SWIIT Index (0.6 Prozent) deutlich.

Kapitalerhöhung unterstützt Wachstum und finanzielle Flexibilität

Das Liegenschaftsportfolio wurde gegenüber dem letzten Jahresabschluss per 30.September2025 erweitert. Die Anzahl der Liegenschaften erhöhte sich von 49 auf 53, während der Verkehrswert um CHF 108 Mio. auf CHF1’427Mio. anstieg. Dies entspricht einer Zunahme von rund 8Prozent.

Treiber dieser Entwicklung war der Erwerb von vier Liegenschaften von der Helvetia Schweizerische LebensversicherungsgesellschaftAG. Die Finanzierung erfolgte über eine Kapitalerhöhung von CHF128Mio. Mit einer Fremdfinanzierungsquote von 21.15Prozent wahrt der Helvetia (CH) Swiss Property Fund seine finanzielle Flexibilität und schafft die Grundlage für weitere selektive Akquisitionen sowie die Umsetzung laufender Entwicklungsprojekte. Mit Wirkung per 1. April 2026 wurde die Verwaltungskommission von 0.60 Prozent auf 0.55 Prozent reduziert.

Fondsportrait

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni 2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80 Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds verfügt hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über eine breite Diversifikation.

Fondsinformationen

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323 Tickersymbol HSPF Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht Fondsdomizil Schweiz Anlegerkreis unbeschränkt Ertragsverwendung ausschüttend Lancierungsdatum 3. Juni 2020 Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel Portfolio Management Helvetia Asset Management AG, Basel Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.



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Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Baloise Holding AG, Basel.

Disclaimer

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachstehend "Immobilienfonds"). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, inhärente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund qualifiziert nicht als Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug im Sinne der AMAS-Selbstregulierung vom 29. April 2024. Ausführungen und Kennzahlen zu Nachhaltigkeitsaspekten führen nicht dazu, dass das Kollektivvermögen im Sinne der AMAS-Selbstregulierung nachhaltig ist oder als nachhaltig verwaltet gilt. Alle Angaben in dieser Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden. Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert. Sollten Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version vorrangige Gültigkeit.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetia Asset Management AG St. Alban-Anlage 26 4002 Basel Schweiz EQS News ID: 2332998

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