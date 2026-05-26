Infineon abgestuft, Ferrari unter Druck, Micron mit Kursziel-Knaller

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Infineon: Sell trotz Rückenwind
Die operative Entwicklung verbessert sich sichtbar, mehrere Endmärkte zeigen wieder Dynamik und die Analystenschätzungen steigen. Warum wird die Infineon-Aktie dennoch abgestuft? Wir schauen auf Bewertung, Erwartungen und mögliche Stolpersteine.
Ferrari: Ernüchterung nach der Elektro-Premiere
Das erste vollelektrische Modell ist vorgestellt – doch die Börse reagiert überraschend negativ. Was Anleger am neuen Fahrzeug von Ferrari kritisch sehen und weshalb die Reaktion weit über das Design hinausgeht.
Micron: Kursziel sorgt für Aufmerksamkeit
Mehrere Analystenhäuser erhöhen ihre Micron-Erwartungen deutlich. Besonders eine neue Prognose sorgt für Gesprächsstoff. Welche Annahmen dahinterstehen und was das für die KI-Story im Speichermarkt bedeuten könnte.
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