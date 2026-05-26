Iran-Hoffnung und KI-Fantasie treiben die Kurse

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Die Wall Street startet nach dem verlängerten Memorial-Day-Wochenende freundlich in die Handelswoche. Auslöser der guten Stimmung sind Hoffnungen auf eine mögliche Einigung zwischen den USA und Iran, die zu einer Entspannung im Nahen Osten und einer Wiederöffnung der Straße von Hormus führen könnte. Entsprechend geben die Ölpreise deutlich nach, was den Inflationsdruck lindert und die Rally an den Aktienmärkten unterstützt. Der S&P 500 hat inzwischen acht Gewinnwochen in Folge verzeichnet und erneut ein Rekordhoch erreicht. Besonders gefragt bleiben Technologiewerte und KI-Aktien. Positive Impulse kommen unter anderem aus dem Hardware-Sektor nach starken Zahlen von Lenovo sowie anhaltendem Optimismus rund um Nvidia, Anthropic und SpaceX. Die Aktien von AutoZone tendieren trotz der soliden Zahlen schwächer. Uber startet kaum verändert in den Tag, obwohl man versucht, Delivery Hero für 11,6 Mrd. US-Dollar zu übernehmen. Das Gerücht hatte bei der Aktie letzte Woche für Verkaufsdruck gesorgt.



00:00 Überblick | AI- & Tech-Kurse explodieren

02:30 Wochenausblick: Tech-Highlights | Computex u.m.

04:29 Iran & USA | Ölpreis | Renditen Anleihen | S&P | Nasdaq

06:21 Meldungen: USA & Taiwan | Gegenwind für Verbraucher

07:46 China: Renditen | Japan: Inflationsdaten | EZB: Inflation & Zinsen

09:39 Autozone: Verlierer trotz guter Zahlen

10:46 Delivery Hero & Uber: Übernahmeangebot | DoorDash Konkurrenz

13:57 Meldungen: Micron | Anthropic | SpaceX | Ferrari | Eli Lilly u.v.m.



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