IRW-News: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions Corp. meldet Lizenz- und Technologietransfervereinbarung mit Grapherry, Inc.

IRW-PRESS: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions Corp. meldet Lizenz- und Technologietransfervereinbarung mit Grapherry, Inc.

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Vancouver, British Columbia - 26. Mai 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) (Argo oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Lizenzvereinbarung (die Vereinbarung) mit Grapherry, Inc. (Grapherry) im Hinblick auf die proprietäre Graphenproduktionsplattform STREAM von Grapherry und alle damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte (die Technologie) abgeschlossen hat.

Gemäß der Vereinbarung erklärt sich Grapherry bereit, Argo eine ausschließliche weltweite Lizenz für die Nutzung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der Technologie für eine anfängliche Laufzeit von 10 Jahren (die Lizenz) einzuräumen. Bei Ausgabe aller nachstehend beschriebenen Vergütungsaktien und Warrants gehen das volle Eigentum an der Technologie und sämtliche damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte automatisch und uneingeschränkt auf Argo über, sodass Argo zum direkten Eigentümer der Graphenproduktionsplattform STREAM und der damit verbundenen Technologien wird.

Als Vergütung für die Lizenz gibt Argo bis zu 11.000.000 Stammaktien und bis zu 5.500.000 Aktienkauf-Warrants an Grapherry aus. Jeder Warrant ist innerhalb von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,75 CAD ausübbar. Die Stammaktien und Warrants werden stufenweise bei Erreichen bestimmter Meilensteine wie folgt ausgegeben:

- Bei Transaktionsabschluss mit Inkrafttreten der Lizenz: 2.500.000 Aktien und 2.500.000 Warrants

- Bei Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 1.000.000 CAD durch Argo: 2.500.000 Aktien und 1.500.000 Warrants

- Bei Inbetriebnahme einer Graphenproduktionsanlage, die die Mindestspezifikationen für die Produktionskapazität erfüllt, wie durch eine unabhängige externe Prüf- und Verifizierungsstelle bestätigt: 3.000.000 Aktien und 1.500.000 Warrants

- Bei Erzielen eines Bruttoumsatzes von 1.000.000 CAD aus der Vermarktung der Technologie durch Argo: 3.000.000 Aktien

Falls der Meilenstein bezüglich der Produktionsanlage nicht innerhalb von 24 Monaten nach Erreichen des oben beschriebenen Meilensteins zur Eigenkapitalfinanzierung erreicht wird und ein unabhängiger externer Sachverständiger feststellt, dass die Mindestproduktionskapazität nicht erreicht werden kann, kann Argo die Vereinbarung kündigen, ohne dass sich daraus weitere Verpflichtungen für eine der Parteien ergeben.

Soweit dies gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE) erforderlich ist, unter anderem in Fällen, in denen durch die Ausgabe von Aktien, die insgesamt 20 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Argo übersteigen, eine beherrschende Person entstehen könnte, hat Argo vor der Ausgabe von Aktien, die den anwendbaren Schwellenwert überschreiten, die Genehmigung der Aktionäre einzuholen. Argo hat zudem nach alleinigem Ermessen das Recht, die Ausgabe aller verbleibenden Aktien und Warrants jederzeit nach dem 1. Januar 2027 vorzuziehen, was die sofortige Übertragung der Technologie an Argo auslöst.

Argo gibt im Zusammenhang mit der Vereinbarung 400.000 Stammaktien als Vermittlungsprovision an einen externen Vermittler aus. Alle Aktien und Warrants, die gemäß der Vereinbarung ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten. Der Transaktionsabschluss unterliegt der Genehmigung durch die CSE.

Grapherry wurde von Vikas Berry, PhD, gegründet, der als Chief Executive Officer des Unternehmens fungiert und die Entwicklung der Graphenproduktionstechnologien sowie die Vermarktungsstrategie von Grapherry leitet. Dr. Berry ist Chemieingenieur und Technologie-Entrepreneur mit mehr als 17 Jahren Erfahrung in der Graphenforschung, der Entwicklung fortschrittlicher Werkstoffe und der Kommerzialisierung von Verfahren. Er ist Verfasser von mehr als 100 wissenschaftlichen Publikationen, hält mehrere Patente in den Bereichen Graphentechnologien und fortschrittliche Materialverarbeitung und war an der Entwicklung und Skalierung von Graphenherstellungssystemen und graphenverstärkten industriellen Anwendungen beteiligt. Seine Arbeit konzentriert sich auf die Bewältigung zentraler Herausforderungen in der Graphenindustrie, unter anderem die Skalierbarkeit der Produktion, die Kostensenkung, die Materialkonsistenz und die kommerzielle Integration in industrielle Anwendungen.

Grapherry wurde mit der Vision gegründet, skalierbare Graphentechnologien für praktische Anwendungen in der Industrie zu entwickeln, sagte Vikas Berry, PhD, Gründer und CEO von Grapherry, Inc. Wir sind davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Argo eine wichtige Plattform bietet, um die Vermarktung der Graphentechnologie STREAM in verschiedenen wachstumsstarken Sektoren der aufstrebenden Graphenindustrie zu beschleunigen.

Scott Smale, CEO von Argo, erklärte dazu wie folgt: Diese Vereinbarung stellt einen entscheidenden Meilenstein in der Weiterentwicklung von Argo als Unternehmen für fortschrittliche Werkstoffe dar. Durch den Erwerb einer ausschließlichen weltweiten Lizenz für die Graphenproduktionstechnologie STREAM von Grapherry erhält Argo Zugang zu einer skalierbaren Plattform zur Graphenherstellung und dem damit verbundenen geistigen Eigentum in einer Zeit, in der die Nachfrage nach fortschrittlichen Graphenanwendungen weltweit kontinuierlich steigt. Die Geschäftsleitung ist davon überzeugt, dass die Kombination aus den eigenen Graphenproduktionskapazitäten und den laufenden Aktivitäten von Argo für Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Infrastruktur und Landwirtschaft das Unternehmen in die Lage versetzt, an mehreren aufstrebenden Sektoren des Graphenmarkts zu partizipieren und sich gleichzeitig weiterhin auf die langfristige Steigerung des Shareholder-Value zu konzentrieren. Wir freuen uns darauf, in regelmäßigen Abständen über die Fortschritte unserer Kommerzialisierungsinitiativen zu informieren.

Über Grapherry, Inc.

Grapherry, Inc. ist ein in den USA ansässiges Technologieunternehmen im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung proprietärer Graphenproduktionstechnologien und graphenverstärkter Produkte für industrielle Anwendungen konzentriert. Die proprietäre Graphenplattform STREAM von Grapherry ist darauf ausgelegt, unter Einsatz skalierbarer Verarbeitungsverfahren, die auf die Unterstützung kommerzieller Fertigungsanwendungen ausgerichtet sind, aus kohlenstoffbasierten Ausgangsmaterialien hochwertiges Graphen zu produzieren.

Grapherry entwickelt Graphenlösungen für verschiedene Branchen, unter anderem Bauwesen, Infrastruktur, Landwirtschaft, Energiespeicherung und industrielle Spezialanwendungen. Zu den Entwicklungsinitiativen des Unternehmens zählen graphenverstärkte Zementzusätze, Bodenverbesserungsmittel, leitfähige Materialien sowie fortschrittliche Graphenformulierungen, die darauf ausgelegt sind, die Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit in einer Reihe industrieller Märkte zu verbessern.

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Grapherry werden von einem multidisziplinären technischen Team unterstützt, das über Expertise in den Bereichen Graphenwissenschaft, Verfahrenstechnik, Produktionsskalierung und Vermarktung fortschrittlicher Werkstoffe verfügt.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für fortschrittliche Werkstoffe, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von graphenverstärkten Technologien und Produkten für Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Infrastruktur, Landwirtschaft und industrielle Fertigung konzentriert. Das Unternehmen treibt Graphenlösungen voran, die darauf ausgelegt sind, die Leistungsmerkmale von Materialien, unter anderem Festigkeit, Langlebigkeit, Leitfähigkeit und Wasserbeständigkeit, in einer Reihe von industriellen und kommerziellen Anwendungen zu verbessern.

Der strategische Fokus von Argo umfasst graphenverstärkte Beton- und Zementtechnologien, Infrastrukturmaterialien, landwirtschaftliche Anwendungen und Industrieprodukte der nächsten Generation. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung, strategische Partnerschaften und Technologieakquisitionen positioniert sich Argo derart, dass es am schnell wachsenden globalen Graphenmarkt und am breiteren Sektor für fortschrittliche Werkstoffe partizipieren kann.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: scott.smale@argographene.com

Tel: 306-596-2673

Website: www.argographene.com

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