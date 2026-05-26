IRW-News: Axo Metals Corp.: Axo Metals erfasst im San-Antonio-Projekt 23,6 Meter mit 2,13 g/t von der Oberfläche

IRW-PRESS: Axo Metals Corp.: Axo Metals erfasst im San-Antonio-Projekt 23,6 Meter mit 2,13 g/t von der Oberfläche

HALIFAX, NOVA SCOTIA - 26. Mai 2026 / IRW-Press / Axo Metals Corp. (TSXV:AXO) (Axo, Axo Metals oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-metals-corp/ - freut sich, die ersten analysierten Bohrlöcher aus seinem kürzlich erworbenen Projekt San Antonio in Sonora, Mexiko, bekannt zu geben. Axo gibt zudem ein Explorations-Update zum Zielgebiet El Tigre des Projekts bekannt, wo in Kürze mit Bohrungen begonnen wird. Das Unternehmen hat außerdem bekannt gegeben, dass es P&E Mining Consultants beauftragt hat, die derzeit eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für San Antonio erstellen.

Nach unserer kürzlichen Akquisition von San Antonio und der anschließenden Finanzierung waren wir begeistert, mit unseren Bohr- und Explorationsplänen für das Projekt zu beginnen, sagt Jonathan Egilo, President & CEO. Die ersten Ergebnisse bei der Lagerstätte Sapuchi haben sich als sehr vielversprechend erwiesen, was durch die hohen Gehalte unterstrichen wird, die direkt an der Oberfläche zu beobachten sind. Wir freuen uns auch darauf, vielversprechende Gebiete jenseits der Ressourcengrenze zu untersuchen und damit an die hervorragende Arbeit unseres Feldteams anzuknüpfen, das zahlreiche Ziele identifiziert hat.

Bohrergebnisse von San Antonio

Das Unternehmen gibt die Ergebnisse der ersten 21 Bohrlöcher bekannt, was einer Bohrlänge von etwa 3.000 Metern entspricht, wobei sich alle bisherigen Bohrungen auf die Lagerstätte Sapuchi und deren Umgebung konzentrierten. Axo betrachtet Sapuchi aufgrund seiner hochgradigen Oxidressourcen und der günstigen Topografie als potenziellen Start-Tagebau. Die Oxidressourcen bei Sapuchi im Rahmen des Ressourcenblockmodells von 2021 beliefen sich auf 53.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,85 g/t Au in der Kategorie angezeigt und 75.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,74 g/t Au in der Kategorie abgeleitet. Die Gesamtressourcen bei San Antonio belaufen sich auf 576.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,20 g/t in der Kategorie angezeigt sowie auf 544.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,02 g/t in der Kategorie abgeleitet über alle Lagerstättentypen (Oxid, Übergangs- und Sulfid) hinweg.

Das Ziel des Bohrprogramms in Sapuchi, bei dem das Unternehmen 25.000 Meter bohren will, besteht darin, die Zuverlässigkeit der Ressource zu erhöhen, Lücken innerhalb des als Abraum ausgewiesenen Blockmodells zu schließen und den Randbereich der Lagerstätte zu erproben.

Zu den Höhepunkten der Ergebnisse zählen:

· Die Bohrung SOSAP-26-020 lieferte in den ersten 23,6 Metern, die direkt von der Oberfläche aus gebohrt wurden, einen Gehalt von 2,13 g/t Au in oxidischem Material, zusätzlich zu 7,5 Metern mit einem Gehalt von 1,45 g/t ab einer Tiefe von 35 Metern sowie 3,8 Metern mit einem Gehalt von 1,24 g/t Au ab einer Tiefe von 64 Metern.

· Bohrloch SOSAP-26-021, das 1,31 g/t Au über 27,1 Meter ab einer Tiefe von 29 Metern ergab.

· Bohrloch SOSAP-26-018, das 1,33 g/t Au auf 26,8 Metern ab 82 Metern Bohrtiefe ergab.

ABBILDUNG 1: STANDORTE DER NEUEN BOHRLÖCHER IM SAPUCHI-VORKOMMEN

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Abbildung 2 unten zeigt einen Querschnitt durch die Lagerstätte Sapuchi. Der Querschnitt verdeutlicht Beispiele für die bisherigen ersten Erfolge der Bohrkampagne, da Axo bisher wenig bebohrte Abschnitte der Lagerstätte untersucht, um festzustellen, ob Blöcke, die zuvor als Abraum innerhalb der Grube modelliert wurden, in Erz umgewandelt werden können. Das Bohrloch SOSAP-026-15 durchteufte 18,4 Meter mit 0,61 g/t Au bereits ab einer Tiefe von nur 36 Metern, während SOSAP-026-013 27,9 Meter mit 0,43 g/t Au ab einer Tiefe von 31 Metern durchteufte (mit einem hochgradigeren Abschnitt von 7,1 Metern mit 0,82 g/t Au).

Beide Abschnitte lagen über dem Cutoff-Gehalt und befinden sich innerhalb der Grube, in einem Bereich, der im MRE-Blockmodell von 2021 zuvor als Abraum modelliert worden war. Der Abschnitt SOSAP-026-013 lag etwa 100 Meter nördlich des nächstgelegenen modellierten Erzbereichs innerhalb der Ressource von 2021.

ABBILDUNG 2: QUERSCHNITT DER BOHRUNGEN 26-015 UND 26-013, DIE EINE MINERALISIERUNG DURCH ABRAUM INNERHALB DES MRE-RESSOURCEN-TECHEN VON 2021 DURCHSCHNEIDEN

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Start des Kanalproben- und Bohrprogramms in der Zone El Tigre

Seit der Übernahme des San-Antonio-Projekts durch Axo hat das Unternehmen am Zielgebiet El Tigre, das sich über eine Fläche von etwa 1.500 Metern Länge und 500 Metern Breite erstreckt und in dem in der Vergangenheit zahlreiche hochgradige Stichproben entnommen wurden, eine Kampagne zur Zielgenerierung durchgeführt. Die Arbeiten umfassten eine detaillierte strukturelle Kartierung, gefolgt von Schlitzprobenahmen. Die Explorationsarbeiten des Unternehmens vor Ort konnten von einem Labor vor Ort profitieren, das ursprünglich eingerichtet wurde, als San Antonio noch in Produktion war. Dies ermöglichte es, die Arbeiten zur Zielgenerierung, einschließlich Stichproben und Schlitzproben, vor Ort zu verarbeiten, während alle Bohrproben weiterhin von einem externen Labor analysiert werden.

Die jüngsten Ergebnisse der Schürfgrabenuntersuchungen sind vielversprechend, darunter Ergebnisse aus drei separaten Schürfgräben, die 1,11 g/t Au auf 68,6 Metern (einschließlich 4,00 g/t Au auf 12,2 Metern), 0,82 g/t Au auf 46,8 Metern (einschließlich 5,76 g/t Au auf 4,9 Metern) und 6,24 g/t Au auf 5,4 Metern. Der Beginn der Bohrungen in der Zone El Tigre ist in Kürze geplant. Das Bohrprogramm zur Ressourcenerweiterung in San Antonio ist auf 5.000 Meter veranschlagt, und das Unternehmen verfügt über ausreichende Finanzmittel, um den Umfang dieses Programms bei Erfolg auszuweiten.

Abbildung 3 unten zeigt die Lage des Zielgebiets El Tigre westlich der Ressource Golfo de Oro, überlagert mit historischen Splittproben und den jüngsten Schlitzproben-Ergebnissen von Axo.

ABBILDUNG 3: LAGE DER SCHÜRFTUNGSERGEBNISSE UND DER ZONE EL TIGRE

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Einleitung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung

Axo hat P&E Mining Consultants beauftragt, eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das Projekt San Antonio durchzuführen. Die Studie ist bereits im Gange. P&E wird für die PEA auch eine neue Ressourcenschätzung erstellen, wobei auf dieselbe Bohrdatenbank zurückgegriffen wird, die auch in der von Micon im Jahr 2021 durchgeführten, auf den Tagebau beschränkten Ressourcenschätzung verwendet wurde, während die zugrunde gelegten Metallpreise aktualisiert werden. Die Ressourcenschätzung von 2021 basierte auf einem angenommenen Goldpreis von 1.750 US-Dollar pro Unze. Die PEA wird voraussichtlich bis Ende des dritten Quartals 2026 abgeschlossen sein.

Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse für San Antonio

Bohrloch-ID Kommentar1 Von Bis Länge Au-Gehalt

m m m gpt

SOSAP-26-001 NSV - - - -

SOSAP-26-002 NSV - - - -

SOSAP-26-003 Sulfid 78,9 91,2 12,3 1,16

inkl. 78,9 90,2 11,3 1,25

inkl. 82,45 90,2 7,75 1,63

und Sulfid 155,2 167,75 12,55 0,74

SOSAP-26-004 Übergang/Sulfid 15,05 30,1 15,05 0,39

inkl. 15,05 21 5,95 0,65

SOSAP-26-005 NSV - - - -

SOSAP-26-006 Übergang/Sulfid 49,9 58,9 9,0 0,54

SOSAP-26-007 Übergang/Sulfid 70,1 88,2 18,1 0,65

inkl. 70,91 85,2 14,29 0,78

inkl. 70,91 79,9 8,99 0,99

und Sulfid 124,6 132,7 8,1 0,38

SOSAP-26-008 Oxid 0 8,05 8,05 1,57

SOSAP-26-009 Übergang/Sulfid 15,9 25,7 9,8 0,50

SOSAP-26-010 Oxid/Übergangsmetall/Sulfid 51 99,5 47,6 0,61

inkl. 51,9 78,4 26,5 0,94

inkl. 64,7 75,85 11,15 1,31

SOSAP-26-011 Sulfid 146,1 147 0,9 13.15

SOSAP-26-012 Sulfid 76 87,95 11,95 0,96

inkl. 77,25 85 7,75 1,25

SOSAP-26-013 Übergang/Sulfid 31,3 59,2 27,9 0,43

inkl. 31,3 41,35 10,05 0,73

inkl. 37,15 44,2 7,05 0,82

und Sulfid 55,2 59,2 4,0 0,59

SOSAP-26-014 Sulfid 114 130,5 16,5 0,33

inkl. 125,36 130,5 5,14 0,75

SOSAP-26-015 Übergang 36,5 54,9 18,4 0,61

inkl. 48,4 54,9 6,5 1,03

SOSAP-26-016 Oxid/Übergang 0 33,55 33,55 0,40

inkl. 22,65 32,65 10,0 0,62

inkl. 28,45 32,65 4,2 0,93

SOSAP-26-017 NSV - - - -

SOSAP-26-018 Sulfid 82,42 109,2 26,78 1,33

inkl. 82,42 106 23,58 1,48

inkl. 82,42 101,72 19,3 1,66

SOSAP-26-019 Oxid/Übergang 12 34,5 22,5 0,26

inkl. 25,8 31,5 5,7 0,56

und Übergang 45,25 53 7,75 0,89

SOSAP-26-020 Oxid 0 23,6 23,6 2,13

und Oxid 35,1 42,6 7,5 1,45

und Übergang 64 67,8 3,8 1,24

SOSAP-26-021 Oxid/Übergang 28,7 55,75 27,05 1,31

inkl. 30,4 42,85 12,45 1,71

(1) NSV =Keine signifikanten Werte

Tabelle 2: Bohrlochkoordinaten San Antonio

Bohrloch-ID

OSTKOORDI-NATE NORDKOORDI-NATE HÖHE TIEFE AZ NEI-GUNG

m m m m ° °

SOSAP-26-001 631834 3168084 606 152 0 -90

SOSAP-26-002 631810 3168083 606 135 0 -90

SOSAP-26-003 632026 3168040 646 201 0 -90

SOSAP-26-004 631795 3168056 619 120 0 -90

SOSAP-26-005 631720 3168103 633 153 0 -90

SOSAP-26-006 632016 3168062 638 170 0 -90

SOSAP-26-007 631987 3167881 674 135 0 -90

SOSAP-26-008 631807 3168031 628 152 0 -90

SOSAP-26-009 631765 3168052 630 123 0 -90

SOSAP-26-010 631924 3167901 682 190 0 -90

SOSAP-26-011 631974 3168075 614 171 0 -90

SOSAP-26-012 631980 3167836 640 126 0 -90

SOSAP-26-013 631939 3168074 617 153 0 -90

SOSAP-26-014 631923 3167843 638 140 0 -90

SOSAP-26-015 631926 3168010 658 137 0 -90

SOSAP-26-016 631840 3167862 642 138 0 -90

SOSAP-26-017 631873 3168009 657 150 0 -90

SOSAP-26-018 632042 3168011 662 109 0 -90

SOSAP-26-019 631873 3167856 634 132 0 -90

SOSAP-26-020 631835 3167990 655 210 0 -90

SOSAP-26-021 631829 3167882 657 81 0 -90

Über Axo Metals

Axo Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das in Mexiko im Bereich Exploration und Erschließung tätig ist. Das Unternehmen verfügt über zwei Projekte. Das Projekt San Antonio befindet sich im Bundesstaat Sonora und befindet sich in einem fortgeschrittenen Erschließungsstadium. Die Gesamtressourcen in San Antonio belaufen sich auf 576.000 Unzen Gold und 1,37 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,20 g/t Au und 2,9 g/t Ag in der Kategorie angezeigt, sowie auf 544.000 Unzen Gold und 1,76 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,02 g/t Au und 3,3 g/t Ag in der Kategorie abgeleitet über alle Lagerstättentypen (Oxid-, Übergangs- und Sulfidlagerstätten). Das zweite Projekt von Axo ist das Grundstück La Huerta, eine neue Kupferentdeckung in Jalisco, Mexiko. Erste Explorationsarbeiten haben sowohl an der Oberfläche durch Probenahmeprogramme als auch in der Tiefe durch erste Bohrungen hochgradiges Kupfer ergeben. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die oberflächennahe Mineralisierung entlang des La Huerta-Trends weiter abzugrenzen, die Mineralisierung in der Tiefe zu erweitern und neue Entdeckungen in einem wenig erkundeten Gebiet anzustreben.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.axometals.com.

Verfahren, Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle und Datenüberprüfung

Der Diamantbohrkern (HQ-Größe) wird geologisch protokolliert, fotografiert und für die Probenahme markiert. Nach Festlegung der Probenlängen wird der gesamte Bohrkern mit einer Diamantbohrkernsäge zersägt, wobei die eine Hälfte des Bohrkerns verpackt und für die Analyse gekennzeichnet wird. Die verbleibende Hälfte wird zur Lagerung und/oder für metallurgische Untersuchungen in die Bohrkernschalen zurückgelegt.

Die versiegelten und etikettierten Bohrkernprobenbeutel werden zur ALS Chemex-Anlage in Querétaro und Zacatecas, Mexiko, transportiert. ALS Chemex zerkleinert die Proben und bereitet 200-300-Gramm-Pulpproben vor, von denen neunzig Prozent das Tyler-Sieb 150 (106 m) passieren. Die Kupfer- und Multielementanalyse wird mittels Gesamtaufschluss (Code ME-ICP61 Total Digestion ICP) durchgeführt. Proben mit Kupfergehalten über 10.000 Gramm pro Tonne werden mit Cu-OG62 analysiert.

Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) überwachen die Rückverfolgbarkeit der Proben und umfassen die systematische Einfügung und Überwachung geeigneter Referenzmaterialien (zertifizierte Referenzmaterialien, Leerproben und Duplikate) in die Probenreihen. Die Ergebnisse der Analyse des in jeder Charge enthaltenen QA/QC-Materials werden nachverfolgt, um die Integrität der Analysedaten sicherzustellen. Alle in dieser Mitteilung genannten Ergebnisse haben die QA/QC-Protokolle von AXO bestanden.

Qualifizierte Person

Charles Spath, P. Geo., ist die qualifizierte Person für Axo Metals Corp. im Sinne von National Instrument 43-101 und ist nicht unabhängig. Herr Spath hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Jonathan Egilo, Präsident und CEO

Per E-Mail: IR@axometals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Informationen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich des Angebots, der Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Grundstück La Huerta und des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie wird, beabsichtigt, könnte, wird voraussichtlich, vorbehaltlich, geht davon aus, schätzt, beabsichtigt, plant, Prognose, könnte, Vision, Ziele, Ziel, Schwerpunkt und Ausblick sowie durch andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern werden; das Potenzial für hochgradige Kupfermineralisierungen auf den Grundstücken des Unternehmens; die Ergebnisse (sofern vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Abgrenzung und Erweiterung der Mineralressourcen; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen), Mineralisierungen genau vorherzusagen; und die Fähigkeit, zusätzliche Bohrziele zu generieren. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören Umweltrisiken, Einschränkungen des Versicherungsschutzes, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Betrieb, Rohstoffpreisen und globaler Finanzvolatilität, einschließlich solcher, die sich aus Zöllen ergeben, Risiken und Ungewissheiten bei der Geschäftstätigkeit in einer ausländischen Rechtsordnung sowie zusätzliche Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Warnhinweis: Oberflächen- oder Splittproben sind naturgemäß selektive Proben und geben möglicherweise nicht die tatsächliche darunterliegende Mineralisierung wieder.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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