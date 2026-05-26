IRW-News: FintechWerx International Software Services Inc.: FintechWerx erreicht Meilenstein bei der Übernahme von High Risk Shield

IRW-PRESS: FintechWerx International Software Services Inc.: FintechWerx erreicht Meilenstein bei der Übernahme von High Risk Shield

Vancouver, British Columbia - 26. Mai 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) (FintechWerx oder das Unternehmen) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 5. Mai 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Barzahlung und die Ausgabe von Aktien im Rahmen der ersten Tranche der Vereinbarung über den Erwerb von geistigen Eigentums- und Technologiewerten (die Vereinbarung) vom 5. Mai 2026 mit 1470500 BC Ltd. (der Verkäufer), einer unabhängigen Partei, und TrustWerx Solutions Inc. (TrustWerx), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, abgeschlossen hat. Gemäß der Vereinbarung hat das Unternehmen oder nach dessen Wahl TrustWerx alle Rechte, Titel und Anteile an bestimmten Technologie- und geistigen Eigentumswerten, die als High Risk Shield (HRS) bezeichnet werden, gegen Zahlung von 25.000 $ und die Ausgabe von 650.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) zu einem angenommenen Preis von 0,72 $ pro Aktie an den Verkäufer erworben (der Abschluss). Zum Zeitpunkt des Abschlusses haben TrustWerx und der Verkäufer eine Abtretungsvereinbarung unterzeichnet, mit der alle Rechte, Titel und Anteile an HRS auf TrustWerx übertragen wurden. Zwei Meilensteinzahlungen stehen noch aus: die Ausgabe von 325.000 Aktien nach der Integration der HRS-Technologie in die Plattform des Unternehmens sowie weitere 325.000 Aktien, sobald die ersten 5.000 Mobil- oder PC-Geräte die HRS-Technologie zur Durchführung einer Zahlung genutzt haben.

Alle gemäß der Vereinbarung ausgegebenen Aktien unterliegen einer üblichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft.

HRS ist eine Lösung für Geräteerkennung und Betrugsbekämpfung, die darauf ausgelegt ist, risikoreiche Nutzer, automatisierten Datenverkehr und bekannte Betrüger im digitalen Handel, im Affiliate-Marketing und in anderen risikoreichen Online-Umgebungen zu identifizieren. Anstatt sich ausschließlich auf herkömmliche Identifikatoren wie IP-Adressen, Dokumente oder oberflächliche Verifizierungsmethoden zu stützen, konzentriert sich die Technologie auf Signale auf Geräteebene, um wiederholtes und böswilliges Verhalten zu erkennen, das auch dann fortbestehen kann, wenn Nutzer versuchen, ihre Identität zu verschleiern oder zu verändern.

Es ist für den praktischen Einsatz in Verbindung mit bestehenden Betrugs- und Risikokontrollen konzipiert und ermöglicht es Händlern, unabhängigen Vertriebsorganisationen, Zahlungsdienstleistern und Finanzinstituten, die Qualität des Datenverkehrs zu verbessern, betrugsbedingte Verluste zu reduzieren und die Risikobewertung zu optimieren, ohne dass komplexe Unternehmensintegrationen erforderlich sind.

Die Integration von HRS soll die Plattform von FintechWerx verbessern, indem betrügerisches Verhalten und risikoreiche Nutzer genauer identifiziert werden und eine tiefgreifendere Ebene der Geräteintelligenz eingeführt wird, während gleichzeitig die Ergebnisse bei der Transaktionsgenehmigung in komplexen und risikoreichen Umgebungen verbessert werden.

Laut George Hofsink, Mitbegründer und CEO von FintechWerx, stellt diese Übernahme eine strategische Erweiterung der Technologielösung von FintechWerx dar und ermöglicht es dem Unternehmen, umfassendere Risikoinformationen und Compliance-fähige Infrastrukturen innerhalb einer einzigen einheitlichen Plattform bereitzustellen.

High Risk Shield führt Intelligenz auf Geräteebene ein, die die Identifikation und das Management von Risiken auf unserer Plattform deutlich verbessert, so George Hofsink, Mitbegründer und CEO von FintechWerx. Dadurch können wir betrügerisches Verhalten präziser erkennen, Händler, die hohen Risiken ausgesetzt sind, unterstützen und die Transaktionsergebnisse in Umgebungen verbessern, in denen herkömmliche Signale nicht ausreichen.

Diese Übernahme steht im Einklang mit der umfassenderen Strategie von FintechWerx, spezielle Technologien zu integrieren, die Onboarding, Zahlungen, Identitätsprüfung und Betrugsbekämpfung in einem einheitlichen und skalierbaren Ökosystem verbessern.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Onboarding-, Zahlungs-, Identitätsverifizierungs-, Betrugspräventions- und Datendienste für Händler, unabhängige Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleister bereitstellt und eine Alternative zur Nutzung einer Vielzahl unterschiedlicher Anbieter bietet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

FintechWerx International Software Services Inc.

Tel: (236) 761-WERX (9379)

E-Mail: info@FintechWerx.com

Website: www.FintechWerx.com

Twitter: www.X.com/fintechwerx

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder erwartet bzw. durch Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hierin als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem in Bezug auf: die erwartete Integration der HRS-Technologie in die FintechWerx-Plattform, ihre Leistung und die sich daraus ergebenden Vorteile, die erwartete Verbesserung der Fähigkeiten zur Betrugserkennung und des Risikomanagements, die erwarteten kommerziellen und operativen Ergebnisse, die sich aus dem Erwerb der HRS-Technologiewerte ergeben, sowie den Abschluss zukünftiger Meilensteine.

Obwohl FintechWerx der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind und die Erwartungen hinsichtlich künftiger Entwicklungen sowie andere Faktoren widerspiegeln, die das Management für angemessen und relevant hält, kann FintechWerx keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat FintechWerx mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass die Marktgrundlagen die Rentabilität der FintechWerx-Plattform stützen werden, dass die HRS-Technologie erfolgreich in die Plattform des Unternehmens integriert und übernommen werden kann, dass die für die Durchführung der geplanten zukünftigen Aktivitäten von FintechWerx erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stehen, dass FintechWerx die erforderlichen Genehmigungen der Behörden und der Börse einholen kann; und dass qualifiziertes Personal verfügbar ist und dass es gelingt, dieses zu halten und zu gewinnen.

Der Ausgang der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse unterliegt bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von FintechWerx wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, darunter unter anderem: die Auswirkungen makroökonomischer Unsicherheiten und Marktvolatilität; die finanzielle Performance von FintechWerx, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsergebnisse und der diesen Erwartungen zugrunde liegenden Annahmen sowie der Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von FintechWerx, Kunden zu gewinnen und zu binden; die Fähigkeit von FintechWerx, sich in einem hart umkämpften Markt erfolgreich zu behaupten; die Fähigkeit von FintechWerx, geänderte oder neue Branchenstandards, Gesetze und Vorschriften, die für das Geschäft gelten, einzuhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Integration, Leistung oder Vermarktung der Technologie von HRS; sowie erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften.

Zukunftsgerichtete Aussagen geben die Einschätzungen und Annahmen des Managements von FintechWerx ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder. FintechWerx übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen bzw. das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt noch abgelehnt.

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