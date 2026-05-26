IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate veröffentlicht die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Phosphat-Lagerstätte Bégin-Lamarche

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate veröffentlicht die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Phosphat-Lagerstätte Bégin-Lamarche

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER IN DEN USA BESTIMMT

SAGUENAY, QUÉBEC - 26. Mai 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX-ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich, die Ergebnisse seiner aktualisierten Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) für das unternehmenseigene Projekt Bégin-Lamarche bekannt zu geben, das sich in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in der kanadischen Provinz Québec befindet. In der aktualisierten MRE sind die Ergebnisse aus dem Bohrprogramm 2025-2026 enthalten, das in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. April 2026 beschrieben wurde.

- Die aktualisierte MRE beinhaltet eine Steigerung der angedeuteten Mineralressourcen um 378 % gegenüber der ersten MRE des Unternehmens vom 9. September 2024.

- Nachgewiesene Mineralressourcen im Tagebaumodell: 6,2 Mio. Tonnen mit 7,70 % P2O5 (Phosphat)

- Angedeutete Mineralressourcen im Tagebaumodell: 198,5 Mio. Tonnen mit 6,00 % P2O5.

- Vermutete Mineralressourcen im Tagebaumodell: 89,5 Mio. Tonnen mit 6,16 % P2O5.

- Die Lagerstätte ist in der Tiefe nach wie vor offen.

- Anhand der metallurgischen Untersuchungen ist mit einem Apatitkonzentrat mit einem Phosphatgehalt von 40,4 % PO und einer Ausbeute von 88 % zu rechnen, wobei nur geringe Anteile an Störelementen enthalten sind. Das Material wurde als geeignet für die Produktion von Phosphorsäure in Batteriequalität für den Einsatz in Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) mit einem Umwandlungsgrad von 91,1 % befunden.

- Die Lagerstätte befindet sich in unmittelbarer Nähe zu bestehender Straßen- und Wasserkraftwerkinfrastruktur und ist mit dem Fahrzeug nur 70 km vom Tiefseehafen Saguenay entfernt.

- Für die Lagerstätte wurde mit einem bestehenden und vertrauenswürdigen Partner eine verbindliche langfristige Abnahmevereinbarung unterzeichnet, für die bereits eine Teilzahlung geleistet wurde.

- Apatit (Phosphor, Phosphat) wird sowohl in der Provinz Québec als auch in Kanada, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union in der Liste der kritischen Rohstoffe geführt.

Wir sind mit den Ergebnissen unserer Explorationsbohrungen 2025-2026 sowie der Menge und Qualitätssteigerung unserer Mineralressourcen sehr zufrieden, erklärt John Passalacqua, CEO von First Phosphate. In Bezug auf unsere Mineralressourcen sind wir sehr zuversichtlich und können nun den Ausbau des Projekts weiter vorantreiben.

Erstellt wurde die aktualisierte MRE mit Gültigkeitsdatum 1. Mai 2026 von Herrn Antoine Yassa, P.Geo., einem Mitarbeiter der Firma P&E Mining Consultants Inc., in seiner Funktion als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der von der kanadischen Wertpapieraufsicht erlassenen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101).

Die Phosphat-Lagerstätte Bégin-Lamarche beherbergt eine ausgedehnte Phosphatmineralressource, die mit den gut abgegrenzten Oxid-Apatit-Peridotit-(OAP)-Intrusionen innerhalb der großen Anorthosit-Formation Lac-Saint-Jean (LSJAS) in Verbindung steht. Die LSJAS ist die weltweit größte Anorthosit-Formation mit Phosphatvorkommen. Die Phosphat-Lagerstätte setzt sich aus vier Mineralisierungszonen mit einer Gesamtlänge von 2.750 m zusammen, die durchgehend verlaufen und nur durch Verwerfungen innerhalb der Lagerstätte voneinander getrennt sind (Abbildung 1). Die Mountain Zone ist eine einzelne phosphatführende Masse mit einem Durchmesser von bis zu 200 m und einer Länge von 250 m. Die Northern Zone besteht aus vier Phosphatschichten, die zwischen 30 m und 200 m mächtig sind und eine Gesamtlänge von 625 m erreichen. Die Central Zone besteht aus acht Phosphatschichten, von denen eine bis zu 50 m mächtig und bis zu 900 m lang ist. Die Southern Zone besteht aus drei Phosphatschichten, von denen eine bis zu 125 m mächtig und bis zu 725 m lang ist.

Abbildung 1 - Aktualisierte und optimierte Pit Shell der Lagerstätte Bégin-Lamarche

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Die Grenzen der mineralisierten Drahtgittermodelle der Lagerstätte Bégin-Lamarche wurden anhand der Lithologie, der Struktur und der Interpretation der Gehaltsgrenzen auf Basis einer Sichtprüfung der Querschnitte der Bohrlöcher festgelegt. Es wurden vier mineralisierte Drahtgittermodell-Zonen entwickelt, die als Zonen Mountain, Northern, Central und Southern bezeichnet werden. Die mineralisierten Drahtgittermodelle wurden auf vertikalen Querschnitten mit einem Abstand von 50 m erstellt, wobei die Hilfskonturen der Querschnitte der Bohrlöcher in GEMS auf dem Bildschirm digitalisiert wurden. Die Umrisse der mineralisierten Drahtgittermodelle wurden durch die Auswahl von mineralisiertem Material mit einem Gehalt von über 2,5 % P2O5 beeinflusst, das eine lithologische und strukturelle zonale Beständigkeit entlang des Streichens und der Neigung aufweist. In manchen Fällen wurde eine Mineralisierung von weniger als 2,5 % P2O5 integriert, um die Beständigkeit der mineralisierten Zone aufrechtzuerhalten. Die Mindestbreite für die Interpretation des mineralisierten Drahtgittermodells belief sich auf 3 m der Bohrkernlänge.

Die Mineralressourcenschätzung für Bégin-Lamarche basiert auf 276 Bohrlöchern auf insgesamt 68.345 m. Die Datenbank enthielt 20.682 Analyseergebnisse für den Prozentsatz von P2O5. Die Mineralressourcenschätzung ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1

Grubenbeschränkte Mineralressourcenschätzung(1-4) bei Cutoff-Gehalt von 2,5 % P2O5

Klassifizierung Zone Tonnen (Mio.) P2O5 (%) P2O5 (Mio. t)

Nachgewiesen Mountain 6,2 7,70 0,47

Gesamt 6,2 7,7 0,47

Angedeutet Mountain 5,3 8,45 0,45

Northern 78,3 6,69 5,24

Central 71,0 5,50 3,91

Southern 43,9 5,26 2,31

Gesamt 198,5 6,00 11,91

Nachgewiesen & Mountain 11,5 8,04 0,92

Angedeutet

Northern 78,3 6,69 5,24

Central 71,0 5,50 3,91

Southern 43,9 5,26 2,31

Gesamt 204,7 6,05 12,38

Vermutet Mountain 0,5 9,09 0,04

Northern 30,7 7,33 2,25

Central 31,8 5,67 1,80

Southern 26,5 5,32 1,41

Gesamt 89,5 6,16 5,50

Hinweis: P2O5 = Phosphorpentoxid.

1. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit.

2. Die Schätzung der Mineralressourcen könnte erheblich von umwelttechnischen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, steuerrechtlichen, soziopolitischen, marketingbezogenen oder anderen relevanten Faktoren abhängig sein.

3. Die vermutete Mineralressource in dieser Schätzung ist weniger vertrauenswürdig als eine angedeutete Mineralressource und darf daher nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Großteil der vermuteten Mineralressource mit Fortdauer der Explorationen zu einer angedeuteten Mineralressource hochgestuft werden könnte.

4. Die Mineralressourcen in dieser Pressemitteilung wurden mittels der Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions (2014) und der Best Practices Guidelines (2019) des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) geschätzt, die vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellt und vom CIM Council eingeführt wurden.

Die Mineralressourcenschätzung für Bégin-Lamarche wurde abgeleitet, indem ein Cut-off-Gehalt von 2,5 % P2O5 auf das grubenbeschränkte Blockmodell angewendet und die daraus resultierenden Tonnage und Gehalte für potenziell abbaubare Gebiete gemeldet wurden. Die folgenden Parameter wurden zur Berechnung des Cut-off-Gehaltes verwendet, der den potenziell wirtschaftlichen Tagebauabschnitt der eingeschränkten Mineralisierung bestimmt (Tabelle 2).

Der Cut-off-Gehalt für P2O5 wurde mittels folgender Parameter berechnet:

- US$:C$-Wechselkurs: $0,72

- P2O5-Preis (32 %): 225 US$/t (ungefährer Fünf-Jahres-Durchschnitt)

- P2O5-Preis (40 %): 280 US$/t

- P2O5-Gewinnungsrate: 88 %

- Aufbereitungs- und Konzentrattransportkosten: 20,00 C$/t

- Gemeinkosten: 1,50 C$/t

- Bergbaukosten: 2,75 C$/t (mineralisiertes Material und Abraum)

- Neigung der Grubenwände: 45°

Dementsprechend wird für den potenziellen Tagebau ein P2O5-Cut-off-Gehalt von 2,5 % berechnet.

Die optimierte, grubenbeschränkte Mineralressourcenschätzung reagiert mäßig empfindlich auf die Auswahl der anzugebenden P2O5-Cut-off-Gehalte, wie in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2

Sensitivität der grubenbeschränkten Mineralressourcenschätzung in Abhängigkeit vom P2O5-Cut-off-Gehalt

Klasse Cut-off Tonnage P2O5 P2O5

P2O5 % (M) (%) (Mt)

Nachgewiesen 5,0 4,9 8,67 0,4

4,5 5,2 8,43 0,4

4,0 5,5 8,22 0,5

3,5 5,8 8,02 0,5

3,0 6,0 7,84 0,5

2,5 6,2 7,70 0,5

2,0 6,3 7,57 0,5

Angedeutet 5,0 119,0 7,41 8,8

4,5 138,0 7,05 9,7

4,0 156,8 6,71 10,5

3,5 172,9 6,44 11,1

3,0 186,7 6,20 11,6

2,5 198,5 6,00 11,9

2,0 207,6 5,83 12,1

Vermutet 5,0 55,5 7,49 4,2

4,5 65,0 7,09 4,6

4,0 73,6 6,75 5,0

3,5 80,9 6,49 5,2

3,0 86,0 6,29 5,4

2,5 89,5 6,16 5,5

2,0 92,0 6,05 5,6

Die metallurgischen Testarbeiten wurden erfolgreich von SGS in dessen Anlage in Québec City durchgeführt, wobei SGS Lakefield Ontario zusätzliche Unterstützung leistete. Die jüngsten Testergebnisse haben bestätigt, dass ein Apatitkonzentrat mit einem Gehalt von 40,4 % P2O5 und einer Ausbeute von 88 % gewonnen werden kann.

Das Vorkommen Bégin-Lamarche von First Phosphate liegt etwa 50 km Fahrtstrecke nördlich der City of Saguenay, der sechstgrößten Stadt Quebecs, die über tägliche Flugverbindungen nach Montréal, sowie über qualifizierte Industriearbeitskräfte und eine starke lokale Infrastruktur verfügt. Saguenay ist 30 km vom Tiefseehafen von Saguenay entfernt.

Die geologischen Arbeiten und Bohrungen wurden von Laurentia Exploration Inc. geplant, durchgeführt und überwacht. Der Bohrkern wurde in Lamarche in der Nähe des Vorkommens und in den Büros von Laurentia Exploration ausgewertet. Der Bohrkern wurde in den Büros von Laurentia Exploration in Jonquière zersägt und beprobt.

Qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über First Phosphate wurden von Steeve Lavoie, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Lavoie ist Chefgeologe und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101).

Der vom Emittenten unabhängige qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101, der für die Schätzung der Mineralressourcen des Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche verantwortlich ist, ist Herr Antoine Yassa, P.Geo., Mitarbeiter der Firma P&E Mining Consultants Inc. Herr Yassa hat bestätigt, dass die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung korrekt sind und den Bestimmungen von NI 43-101 entsprechen.

P&E Mining Consultants Inc. ist eine im Jahr 2004 gegründete Gruppe von 20 Fachleuten aus den Bereichen Geologie und Bergbauingenieurwesen, die geologische und bergbautechnische Beratungsberichte, Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen, NI 43-101-konforme technische Berichte, wirtschaftliche Erstbewertungen, Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien erstellt.

Laurentia Exploration Inc. ist ein Unternehmen für geologische Beratung mit Sitz in Jonquière, Saguenay Lac-St-Jean. Es beschäftigt 80 Mitarbeiter, hauptsächlich Geologen, die Mitglieder in einem Berufsverband sind. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und führt Projekte in ganz Québec und Ontario durch.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

Weitere Informationen

Steeve Lavoie

Chefgeologe

Tel: +1 (418) 815-5416

Investor Relations: https://firstphosphate.com/investors

Allgemeine Anfragen: https://firstphosphate.com/contact

Website: www.FirstPhosphate.com

X: https://x.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, jedoch nicht zwangsläufig in allen Fällen, lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie plant, strebt an, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, es besteht eine Chance, ist positioniert, schätzt, beabsichtigt, nimmt an, geht davon aus oder geht nicht davon aus oder glaubt oder durch Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, dürften, werden oder ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden und durch andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus handelt es sich bei den Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, um zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem die geplanten Explorations- und Förderaktivitäten des Unternehmens; die Eigenschaften und die Zusammensetzung des geförderten Phosphats; sowie die Berechnung der Mineralressourcen im Rahmen des Projekts und die Möglichkeit einer späteren wirtschaftlichen Gewinnung von Mineralien aus dem Projekt, beinhalten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem: dass die Zeitpläne für Planung und Bau sowie die Investitionskosten für die Explorations-, Erschließungs- und Erweiterungsprojekte des Unternehmens korrekt eingeschätzt wurden und nicht durch unvorhergesehene Umstände beeinträchtigt werden; die Fähigkeit, Finanzmittel für die geplanten Vorhaben zu akzeptablen Konditionen zu beschaffen; keine wesentliche Verschlechterung der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen; keine wesentlichen Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen und anderen Zulassungen; keine erheblichen Störungen, die die Aktivitäten des Unternehmens oder dessen Fähigkeit beeinträchtigen, in ausreichender Menge und rechtzeitig auf erforderliche Projektausrüstung und -dienstleistungen sowie Betriebsmittel zuzugreifen; dass die Inflation und die Preise für die Projektinputs des Unternehmens in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; die Fähigkeit, die Explorations- und Erschließungsprogramme im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens abzuschließen; die Erwartungen hinsichtlich der Rohstoffpreise, einschließlich der Annahmen für P2O5; dass die Beziehungen des Unternehmens zu lokalen Gemeinden und First Nations im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens bleiben; dass die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens bleiben; und dass die Beziehungen zu und Maßnahmen der Regierung im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens stehen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

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