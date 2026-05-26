IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining startet Explorationsbohrprogramm für 2026 in seinem Gold-Kupfer-Projekt Yarumalito in Kolumbien

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining startet Explorationsbohrprogramm für 2026 in seinem Gold-Kupfer-Projekt Yarumalito in Kolumbien

Vancouver, British Columbia - 26. Mai 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (das Unternehmen oder GoldMining) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ - gibt bekannt, dass es ein explorationsorientiertes Kernbohrprogramm auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt Yarumalito (Yarumalito oder das Projekt) im Gold-Kupfer-Gürtel Mid Cauca in Antioquia, Kolumbien, begonnen hat.

Highlights:

- Voll finanziertes Bohrprogramm im Gange: Die Diamantkernbohrmaschine ist vor Ort im Einsatz, um ein systematisches Programm von etwa 1.200 Metern durchzuführen.

- Erprobung eines neuen und verbesserten geologischen Modells: Die Bohrungen dienen der Nachverfolgung von Zielen mit hoher Priorität, die zuvor durch eine umfassende Neuauswertung historischer Bohrkerne identifiziert wurden.

- Erweiterung des mineralisierten P-1-Porphyrs: Untersuchung neuer Zonen mit potenzieller Grundgesteinsmineralisierung in bisher wenig bebohrten Abschnitten der Porphyr-Einheit P-1, dem Hauptträger der Gold-Kupfer-Mineralisierung (Au-Cu) im Projekt.

- Aufbauend auf historischen Bohrabschnitten:

o 257 Meter (m) mit 0,50 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) und 0,1 % Kupfer (Cu) ab der Oberfläche (YAR-06)

o 250 m mit 0,51 g/t Au und 0,13 % Cu ab der Oberfläche (YAR-08)

o 141,4 m mit 0,77 g/t Au und 0,09 % Cu ab der Oberfläche (YAR-11)

Alastair Still, Präsident und Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: Yarumalito liegt im Herzen des ertragreichen Mid-Cauca-Gürtels in Kolumbien, in unmittelbarer Nähe zu bedeutenden Entdeckungen wie dem Guayabales-Projekt von Collective Mining und der Marmato-Mine von Aris Mining. Mit den derzeit laufenden Diamantkernbohrungen im Rahmen unseres zweiten aktiven Explorationsbohrprogramms in Amerika für 2026 testen wir ein neu verfeinertes geologisches Modell bei Yarumalito. Dieses große, gut zugängliche Gold-Kupfer-Porphyr-System ist in alle Richtungen offen, und das gezielte Bohrprogramm ist unser erster Schritt, um das erhebliche Step-out-Wachstumspotenzial der mineralisierten P-1-Wirtsformation zu erschließen.

Über Yarumalito

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Yarumalito befindet sich im Mid-Cauca-Au-Cu-Gürtel in Zentralkolumbien, etwa 105 Kilometer süd-südwestlich von Medellín, dem zweitwichtigsten Wirtschaftszentrum Kolumbiens, und 40 Kilometer südlich des La-Mina-Projekts des Unternehmens. Zu den benachbarten Projekten zählen die Goldmine Marmato der Aris Mining Corporation und das Guayabales-Projekt von Collective Mining Ltd.

Die Gold-Kupfer-Mineralisierung steht im Zusammenhang mit porphyrischen Intrusionskörpern aus kaliumalteriertem Diorit mit disseminiertem und kluftgesteuertem Pyrit, Chalkopyrit und Magnetit, die von strukturgesteuerten epithermalen Adern mittlerer Sulfidierung durchzogen sind, die Pyrit, Bleiglanz, Sphalerit und Chalkopyrit enthalten.

Eine bestehende Mineralressourcenschätzung (MRE) wurde zuvor vom Unternehmen für das Projekt auf der Grundlage von 50 historischen Bohrlöchern (gebohrt zwischen 2005 und 2013) mit einer Kernlänge von ca. 18.000 m erstellt. Die MRE umfasst 66,3 Millionen Tonnen mit 0,58 g/t Au und 0,09 % Cu, was geschätzten abgeleiteten Mineralressourcen von 1,23 Millionen Unzen Au und 129 Millionen Pfund Cu entspricht. Weitere Informationen zum Projekt, einschließlich der MRE, finden Sie im Technischen Bericht zum Gold-Kupfer-Grundstück Yarumalito, Departamentos Antioquia und Caldas, Republik Kolumbien mit Stichtag 1. April 2020, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Das geplante Kernbohrprogramm mit einer Länge von ca. 1.200 m soll voraussichtlich drei Bohrlöcher umfassen, um die Geometrie und Ausdehnung der porphyrartigen Mineralisierung in der Intrusionsphase P-1 zu erproben, die sich aus der systematischen Neuauswertung historischer Bohrkerne ergibt und die Hauptwirtsgesteinslithologie der Gold- und Kupfermineralisierung darstellt. Ein viertes Bohrloch ist geplant, um epithermale Adern anzusteuern, die anhand von aufgegebenen historischen Untertagebauwerken kartiert wurden, mit dem Ziel, die Geometrie, Mächtigkeit und Gehaltseigenschaften der überlagernden epithermalen Mineralisierung zu untersuchen. Die kleineren historischen Untertagebauwerke sind nicht in Betrieb, und es ist kein handwerklicher Bergbau auf dem Grundstück bekannt.

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Abbildung 1 Lageplan des Yarumalito-Projekts im Mid-Cauca-Au-Cu-Gürtel in Zentralkolumbien.

Qualifizierte Person

Tim Smith, VP Exploration bei GoldMining, hat die Erstellung aller hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen überwacht, überprüft und genehmigt. Herr Smith ist zudem eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101).

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Dank seiner disziplinierten Akquisitionsstrategie verfügt GoldMining heute über ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

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Martin Dumont

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Telefon: (855) 630-1001

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Marc Ollinger

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