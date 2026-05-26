IRW-News: Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver sichert sich für Panuco Betriebskapitalfacilität bei mexikanischem staatlichem Finanzinstitut

IRW-PRESS: Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver sichert sich für Panuco Betriebskapitalfacilität bei mexikanischem staatlichem Finanzinstitut

Vancouver, British Columbia / 26. Mai 2026 / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G31) (Vizsla Silver oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/vizsla-silver-is-pushing-ahead-with-the-development-of-the-panuco-silver-project/ -) gibt bekannt, dass Minera Canam S.A. de C.V. (Minera Canam), eine mexikanische Tochtergesellschaft des Unternehmens, die das Silber-Gold-Projekt Panuco (Panuco oder das Projekt) in Sinaloa, Mexiko, hält, am 26. Februar 2026 einen unbesicherten Kreditvertrag über eine Betriebsmittelfazilität in Höhe von 173 Millionen MXN (die Fazilität) mit Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), einem von der mexikanischen Regierung unterstützten Finanzinstitut, das auf den Bergbausektor spezialisiert ist, abgeschlossen hat, wobei die Fazilität am 4. Mai 2026 vom internen Kreditausschuss von FIFOMI genehmigt wurde.

Diese Vereinbarung mit FIFOMI stellt einen weiteren wichtigen Schritt bei der fortgesetzten Unterstützung und Bestätigung des Panuco-Projekts als wirtschaftlich bedeutendes Entwicklungsprojekt sowohl für Sinaloa als auch für Mexiko dar, kommentierte Michael Konnert, Präsident und CEO von Vizsla Silver. Wir freuen uns über den Aufbau einer Beziehung zu einer angesehenen, von der mexikanischen Regierung unterstützten Bergbaufinanzierungsinstitution, deren Auftrag darin besteht, das verantwortungsvolle Wachstum und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des mexikanischen Bergbausektors zu fördern. Wir sehen es als ermutigend an, dass diese Fazilität eine starke Übereinstimmung zwischen Vizsla und der mexikanischen Regierung bei der Weiterentwicklung des Panuco-Projekts widerspiegelt. Die Hinzufügung dieser Fazilität wird dazu dienen, die Bergbaugemeinde von Concordia zu stärken und lokale Lieferanten, Auftragnehmer sowie Investitionen im Bundesstaat Sinaloa zu unterstützen.

Wesentliche Bedingungen der Fazilität

· Betriebsmittelfazilität in Höhe von 173 Millionen MXN (ca. 10 Millionen US-Dollar)

· Unbesichert, mit einer Laufzeit von fünf Jahren

· Zinssatz basierend auf dem TIIE-Finanzierungssatz zuzüglich einer Marge von 4,6681 %

· Vierteljährliche Zins- und Tilgungszahlungen, mit einer zweijährigen tilgungsfreien Zeit

· Einmalige Provision in Höhe von 1,0 % des Gesamtkreditvolumens

· Erlöse zur Finanzierung von Betriebs- und Betriebskapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Panuco-Projekt

Über FIFOMI

FIFOMI ist eine mexikanische staatliche Einrichtung, die als öffentlicher Treuhandfonds innerhalb des mexikanischen Finanzsystems tätig ist und vom mexikanischen Wirtschaftsministerium (Secretaría de Economía) beaufsichtigt wird. Die Institution wurde gegründet, um die Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der mexikanischen Bergbauindustrie durch die Bereitstellung von Finanzmitteln, technischer Unterstützung und Schulungsprogrammen zu fördern.

Über Vizsla Silver und das Panuco-Projekt

Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % im Besitz befindlichen Flaggschiff-Projekts Panuco (Silber-Gold) in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Das Unternehmen hat im November 2025 eine Machbarkeitsstudie für Panuco abgeschlossen, die eine Jahresproduktion von 17,4 Mio. Unzen Silberäquivalent über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 9,4 Jahren, einen Kapitalwert (NPV) nach Steuern (5 %) von 1,8 Mrd. US-Dollar, einen IRR von 111 % und eine Amortisationszeit von 7 Monaten bei einem Silberpreis von 35,50 US-Dollar/Unze und einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar/Unze. Vizsla Silver strebt an, sich als führendes Silberunternehmen zu positionieren, indem es bei Panuco einen zweigleisigen Entwicklungsansatz verfolgt, der die Minenerschließung vorantreibt und gleichzeitig die Exploration im gesamten Gebiet mit kostengünstigen Mitteln fortsetzt.

Gemäß National Instrument 43-101 ist Dr. Jesus Velador, MMSA QP, Chefgeologe, die qualifizierte Person des Unternehmens und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und zur Anmeldung für die Mailingliste wenden Sie sich bitte an:

Michael Konnert, Präsident und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 364-2215

E-Mail:info@vizslasilver.ca

Website: www.vizslasilvercorp.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne und Ziele wider.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: der Verwendung der Mittel aus der Fazilität für Betriebs- und Betriebskapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Panuco-Projekt; der Fähigkeit des Unternehmens, das Panuco-Projekt in Richtung Produktion voranzutreiben; die Fähigkeit des Unternehmens, den Bau und die Erschließung in Panuco zu finanzieren, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der ausreichenden Höhe der vorhandenen Barbestände und des Zugangs zu Finanzmitteln; sowie die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, den Shareholder Value durch die fortgesetzte Projektentwicklung und operative Umsetzung zu steigern.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung für angemessen hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Genauigkeit der Parameter der Machbarkeitsstudie; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Erlangung der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens; die anhaltende Unterstützung durch die lokale Bevölkerung und die Regierung; stabile Markt-, politische und wirtschaftliche Bedingungen; eine angemessene Genauigkeit der Betriebs- und Kapitalkostenschätzungen; sowie anhaltend günstige Metallpreise und Wechselkurse.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; Genehmigungs-, Umwelt- und regulatorische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen zur lokalen Bevölkerung und der gesellschaftlichen Akzeptanz; Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen; Inflation und Kostensteigerungen; Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken; Abhängigkeit von Auftragnehmern und Lieferanten; Risiken im Zusammenhang mit Eigentums- und Oberflächenrechten; Änderungen der Projektparameter; Ungenauigkeiten in technischen oder wirtschaftlichen Modellen; das Risiko, dass sich die Annahmen der Machbarkeitsstudie als unzutreffend erweisen; sowie weitere Risiken, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Panuco-Projekt in Produktion gehen wird oder dass die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie realisiert werden. Der Zweck der zukunftsgerichteten Aussagen besteht darin, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu liefern, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Keine Produktionsentscheidung: Das Unternehmen hat noch keine Produktionsentscheidung für das Panuco-Projekt getroffen. Eine Entscheidung über den Baubeginn wird erst nach Abschluss und Prüfung der detaillierten technischen Planung, der Finanzierungsvereinbarungen sowie nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen getroffen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84386

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84386&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92859G6085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.