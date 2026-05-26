IRW-News: Zefiro Methane Corp.: Zefiro-Tochtergesellschaft setzt zweite und dritte Bohranlage für großen US-Erdgasproduzenten ein

IRW-PRESS: Zefiro Methane Corp.: Zefiro-Tochtergesellschaft setzt zweite und dritte Bohranlage für großen US-Erdgasproduzenten ein

- Einer der wichtigsten Unternehmenskunden von Zefiro-Tochtergesellschaft P&G treibt sein jährliches Verschluss- und Stilllegungsprogramm für 2026 voran. Eine Bohranlage war bereits während des gesamten Jahres unter Vertrag - es werden jedoch zwei weitere Bohranlagen eingesetzt, um die gestiegene Arbeitslast aktiv zu bewältigen.

- Dieses Programm umfasst mindestens 26 Bohrlöcher in Pennsylvania, New York, West Virginia und Kentucky, von denen die meisten im Vergleich zu gewöhnlichen Öl- und Gasbohrlöchern spezielle, moderne Verfahren erfordern, um ordnungsgemäß verschlossen zu werden.

- Obwohl die Flotte von P&G bereits vollständig ausgelastet war, ermöglicht das Hinzukommen neuer Bohranlagen durch den kürzlich erfolgten strategischen Erwerb den Einsatz einer dritten Bohranlage.

- Nach der Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse mit einem Umsatz von über 33 Millionen USD und einem bereinigten EBITDA von 4,25 Millionen USD für die letzten drei Geschäftsquartale strebt Zefiro als etablierter Marktführer im Bereich der Verschließung und Stilllegung von Öl- und Gasbohrlöchern ein kontinuierliches Umsatzwachstum an.

BRADFORD, PENNSYLVANIA - 26. MAI 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Plants & Goodwin Inc. (P&G) ab dem nächsten Monat zwei zusätzliche Bohranlagen für einen großen US-amerikanischen Erdgasproduzenten (der Kunde) einsetzen wird, um Gasbohrlöcher in New York, Pennsylvania, West Virginia und Kentucky zu verschließen.

Diese Projekte zur Verschließung von Bohrlöchern spiegeln die zunehmenden Bestrebungen der Energiebranche wider, proaktiv den ARO-Verpflichtungen (Asset Retirement Obligations) nachzukommen, um langfristige Umweltauswirkungen durch nicht mehr produzierende Öl- und Gasbohrlöcher zu verhindern. Diese Aufträge von Unternehmenskunden werden parallel zu mehreren Projekten im öffentlichen Sektor durchgeführt, wie in der Pressemitteilung von Zefiro vom 16. April 2026 beschrieben, die einen Überblick über das Auftragsportfolio des Unternehmens für die Frühjahrssaison 2026 gibt.

Dieser Kunde hatte bereits eine der Bohranlagen von P&G während des gesamten Kalenderjahres 2026 im Rahmen seines jährlichen Verschluss- und Stilllegungsprogramms im Einsatz, für das er P&G seit 2017 jedes Jahr beauftragt hat.

Die zweite zusätzlich eingesetzte Bohranlage wird parallel zur ersten Bohranlage in Pennsylvania und New York eingesetzt, um die Bohrlöcher des Kunden, deren Stilllegung für 2026 geplant ist, schneller sanieren zu können.

Die dritte zusätzliche Bohranlage wird von etwa Juni bis Oktober 2026 in West Virginia und Kentucky eingesetzt werden. Das Hinzukommen dieser dritten Bohranlage in den Arbeitsumfang des Kunden war nur dank des kürzlich bekannt gegebenen Erwerbs der Ausrüstung von Viking Well Service im Wert von 4,3 Millionen USD möglich, der fünf Bohranlagen umfasst. Die gesamte Bohranlagenflotte von P&G war zuvor bereits aufgrund von Kundenprojekten und regulären Wartungs-/Inspektionszyklen ausgelastet.

Dank seiner spezialisierten Ausrüstungsflotte und seiner umfassenden betrieblichen Expertise bei der Sanierung von Standorten von Öl- und Gasbohrlöchern hat sich P&G als Dienstleister bewährt, der komplexe oder einzigartige Projekte zuverlässig abwickeln kann. Mehrere der 26 Bohrlöcher, die für den Kunden verschlossen werden sollen, wurden im Vergleich zu gewöhnlichen Gasbohrlöchern in wesentlich größere Tiefen gebohrt, wobei viele davon in Gebieten liegen, die aufgrund des unwegsamen/steilen Geländes schwer zugänglich sind. Die Teams von P&G sind mit solchen Herausforderungen vertraut, was es ihnen ermöglicht, diese Sanierungsprojekte sicher und effizient zum Abschluss zu bringen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84374/Zefiro_260526_DEPRCOM.001.jpeg

Oben die Bohranlagen- und Wireline-Teams von P&G bei den Vorbereitungen für die Durchführung eines Zementbindungslogs

Leser, die Nachrichtenaggregator-Dienste nutzen, können obige Inhalte möglicherweise nicht sehen. Bitte besuchen Sie SEDAR+ oder den Bereich Investors auf der Website des Unternehmens, um eine Version dieser Pressemitteilung mit allen veröffentlichten Materialien zu erhalten.

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, sagte: Nach zuletzt mehreren bedeutsamen Meilensteinen, wie unserem dritten profitablen Geschäftsquartal in Folge und einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 4,5 Millionen CAD, richtet das Managementteam von Zefiro sein Hauptaugenmerk darauf, das weitere Wachstum voranzutreiben. Eine unserer wichtigsten Überlegungen bei der Entscheidungsfindung besteht darin sicherzustellen, dass ein bestimmtes Geschäft oder eine bestimmte Maßnahme einen realistischen und direkten Weg zur Erzielung von Umsätzen bietet. Dies haben wir im Rahmen des Erwerbs der Ausrüstung von Viking Well Service gründlich abgewogen - und in nur wenigen Wochen werden wir den Weg von der Finalisierung der Transaktion bis zum Einsatz dieser neuen Ausrüstung abgeschlossen haben. Das Management geht davon aus, dass dies neue Umsätze generieren und eine bereits wertvolle Kundenbeziehung weiter stärken wird. Unser Team weiß, wie man Dinge umsetzt, und wir freuen uns sehr, unseren Investoren dieses großartige Beispiel dafür zu präsentieren, wie wir aktiv einen Unternehmenswert schaffen.

Catherine Flax wurde kürzlich im Rahmen des International Investment Forum (IIF) von der Finanzjournalistin Lyndsay Malchuk interviewt. Das zwölfminütige Interview kann über den folgenden Link aufgerufen werden: https://www.youtube.com/watch?v=kxaXfbrmIIA

Luke Plants, Senior Vice President of Corporate Development von Zefiro sowie Chief Executive Officer von P&G, fügte hinzu: Außerhalb dieser Branche ist kaum bekannt, dass die Nachfrage nach Bohrlochverschlussdienstleistungen in den USA nach wie vor enorm hoch ist. Die Eintrittsbarrieren in diesen Bereich sind sehr hoch, was dazu führt, dass das Angebot an Unternehmen wie dem unseren relativ begrenzt ist, wodurch wir unseren Marktanteil sichern können. Wir können diesen Marktanteil auch durch strategische Übernahmen ausbauen und genau auf diese Weise ist es uns gelungen, unsere Beziehung zu diesem Kunden zu festigen, um dessen jährliches Verschluss- und Stilllegungsprogramm bereits im neunten Jahr in Folge zu unterstützen. Wir freuen uns auf diese Einsätze, während wir weiterhin Ergebnisse liefern, um das Geschäftsjahr 2026 von Zefiro erfolgreich abzuschließen.

Luke Plants wurde kürzlich von Richard De Sousa hinsichtlich der geschäftlichen Bedeutung des Erwerbs der Ausrüstung von Viking Well Service interviewt. Das 13-minütige Interview kann über den folgenden Link aufgerufen werden: https://www.youtube.com/watch?v=PBGIEopdZQ8

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein US-Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die strategische Reduzierung von Methanemissionen konzentriert. Zu seinen vollständig integrierten Kerngeschäften gehören das Verschließen von Öl- und Gasbohrlöchern sowie die Messung von Methanleckagen. Im Jahr 2025 war Zefiro der erste Projektentwickler überhaupt, der Emissionszertifikate verkaufte, die nach der Orphan Well-Methodik des ACR (Accredited Carbon Registry) generiert wurden. Zefiro nutzt zudem das Fachwissen seines Teams, um ein Portfolio proprietärer Umwelttechnologien zu entwickeln, die weltweit kommerzialisiert werden können. Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter https://www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

investor@zefiromethane.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten, einschließlich der Wertpapiervorschriften und -gesetze der USA und Kanadas. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Managements, einschließlich derjenigen von Zefiro Methane Corp., zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten typischerweise Wörter wie antizipieren, Ausblick, anstreben, erwarten, beabsichtigen, planen, glauben, schätzen, können, werden, sollten, könnten, würden, fortsetzen, prognostizieren, potenziell, Ziele, Vorgaben, Vision, Strategie und ähnliche Ausdrücke oder Variationen davon. Diese Aussagen können sich unter anderem auf den operativen Ausblick des Unternehmens, Expansionspläne, die zukünftige Ausrichtung, strategische Initiativen, Geschäftspläne, das regulatorische Umfeld, Wachstumsaussichten, die Pipeline, die finanzielle Performance, den Zeitplan und Umfang von Projekten, zukünftige Marktbedingungen, Finanzierungs- und Kapitalbedarf, Partnerschaften oder andere geschäftliche Entwicklungen beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden.

Darüber hinaus stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen keine Garantien für die zukünftige Entwicklung dar und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise, Änderungen des regulatorischen oder politischen Umfelds, operative Risiken, Finanzierungsrisiken, die Marktnachfrage nach Emissionsminderungs- oder Umweltdienstleistungen, Verzögerungen bei der Projektdurchführung, die Abhängigkeit von Drittpartnern oder Lieferanten, Wettbewerb sowie das allgemeine wirtschaftliche Umfeld. Eine ausführlichere Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken finden Sie im Abschnitt Financial Risks im Lagebericht von Zefiro für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr sowie unter Risk Factors im Jahresinformationsformular von Zefiro für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr, die beide im Profil von Zefiro auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ verfügbar sind.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind aber nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) den erfolgreichen Einsatz der Bohranlagen, wie in dieser Pressemitteilung beschrieben; (vi) sämtliche Prognosen zu Zeitpunkt und erwarteter Leistung/erwartetem Umsatz/erwartetem Wachstum im Zusammenhang mit dem Einsatz der Bohranlagen sowie andere Faktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift Risk Factors aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Zefiro Methane Corp. übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Zudem kann diese Pressemitteilung Markt- und Branchendaten enthalten, die aus verschiedenen öffentlich zugänglichen Quellen sowie aus anderen Quellen stammen, die das Unternehmen für wahrheitsgemäß hält. Obwohl das Unternehmen diese für zuverlässig hält, hat es keine der in dieser Präsentation genannten Daten aus Drittquellen unabhängig überprüft, noch hat es die zugrunde liegenden Berichte, auf die sich diese Quellen stützen oder auf die sie verweisen, analysiert oder verifiziert, noch hat es die zugrunde liegenden Annahmen, auf die sich diese Quellen stützen, überprüft. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Richtigkeit dieser Informationen ab.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren von Zefiro Methane Corp. dar; sie darf auch nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung dienen oder im Zusammenhang mit einer solchen herangezogen werden.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von Zefiro Methane Corp. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca/).

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84374

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84374&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98926D1069

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.