IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech schlägt neues Kapitel mit Wachstum über Partnerschaften auf und lädt von Gründern geführte Firmen ein, seiner Plattform für Verteidigung, Enterprise-SaaS und KI-Infrastruktur beizutreten

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech schlägt neues Kapitel mit Wachstum über Partnerschaften auf und lädt von Gründern geführte Firmen ein, seiner Plattform für Verteidigung, Enterprise-SaaS und KI-Infrastruktur beizutreten

Das Unternehmen hat profitable und umsatzstarke Firmen ermittelt, die seine Gesamtumsätze erheblich steigern sollen

Vancouver, British Columbia, 26. Mai 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, schlägt das nächste Kapitel in seiner Wachstumsstrategie auf: ein Partnerschaftsprogramm, mit dem von Gründern geführte Unternehmen eingeladen werden, der ZenaTech-Plattform beizutreten und gemeinsam mit ihr zu wachsen. Im Fokus des Akquisitionsprogramms stehen profitable und umsatzstarke Firmen in den vertikalen Kernmärkten von ZenaTech: Verteidigungstechnik, SaaS für Unternehmen sowie die zugehörige KI-Infrastruktur.

ZenaTech hat mehrere geeignete Unternehmen ermittelt und mit ausgewählten Parteien unverbindliche Absichtserklärungen und Rahmenvereinbarungen geschlossen. Die Gespräche steuern nun auf den möglichen Abschluss endgültiger partnerschaftlicher Übernahmevereinbarungen zu. ZenaTech verfolgt dabei einen kooperativen und gründerfreundlichen Ansatz: Das Unternehmen tritt direkt und auf vertraulicher Basis mit Eigentümern und Teams in Kontakt, die Unternehmen konsequent zum Erfolg geführt haben und gestaltet jede Partnerschaft so, dass sich Gründer und Mitarbeiter weiterhin dem Aufbau ihrer Firmen widmen, dabei aber auf eine breitere Plattform mit größeren Ressourcen im Hintergrund zurückgreifen können.

In den vergangenen fünf Jahren haben wir die operative Plattform von ZenaTech ganz gezielt aufgebaut und das Augenmerk auf Engineering, Fertigung, Software-Entwicklung und internationale Präsenz gelegt. Wir haben beim Aufbau darauf geachtet, ein Umfeld zu schaffen, in dem erfolgreiche Firmen optimale Leistungen erbringen können, erläutert Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Wir wollen Gründer als Partner, die bereits Werte geschaffen haben, und sehen es als unsere Aufgabe, ihnen weiterzuhelfen. Wir wollen Firmen nicht zerteilen, sondern tollen Teams eine größere Plattform, ein Mehr an Ressourcen und den Zugang zu einem Kundenkreis anbieten, den sie alleine nicht erreichen würden. Wenn eine Partnerschaft stimmig ist, profitieren aus unserer Sicht sowohl die Gründer, die sich uns anschließen, als auch die Aktionäre.

ZenaTech hält Ausschau nach Partnerfirmen, die folgende Merkmale aufweisen:

- Profitabel und umsatzstark - ein positiver operativer Cashflow oder eine positive Entwicklung in Richtung Rentabilität in absehbarer Zeit mit ZenaTech als Eigentümer.

- Eng verbunden - Unternehmen, bei denen ZenaTech direkt und auf vertraulicher Basis mit Gründern und Mehrheitseigentümern zusammenarbeiten kann, um eine Partnerschaft zu gestalten, die allen Beteiligten zugutekommt.

- Strategische vertikale Vereinbarkeit - Verteidigungstechnik, SaaS für Unternehmen, Automatisierung von traditionellen Systemen mit Drone-as-a-Service, KI-Infrastruktur sowie angrenzende vertikale Branchen, die sich in die bestehende ZenaTech-Plattform integrieren lassen.

- Geografische und operative Hebelwirkung - Klientel, Talente oder operative Präsenz, mit denen ZenaTech sein Geschäft in vorrangigen Märkten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ausweiten kann.

- Steigerung der Gesamtumsätze - jedes Unternehmen hat einzeln oder im Verbund entsprechendes Potenzial, um einen bedeutsamen und unmittelbaren Beitrag zum konsolidierten Umsatz zu leisten.

- Ähnliche operative und kulturelle Ausrichtung - Führungsteams, deren Werte und Standards jene von ZenaTech ergänzen, sodass beide Organisationen durch die Zusammenarbeit gestärkt werden.

Im Rahmen dieses Kapitels der partnerschaftlichen Übernahmen wird der Fokus auf Firmen in den nachfolgenden Branchen gerichtet, die jeweils entsprechend ihrer Übereinstimmung mit ZenaTechs bestehendem Plattform- und Umsatzmodell ausgewählt wurden:

- Verteidigungstechnik und unbemannte Systeme - Firmen, deren Produkte, Aufträge oder Engineering-Kompetenzen die ZenaDrone-Lösungen, Zena AI und das Drohnenabwehr-Portfolio von ZenaTech ergänzen.

- SaaS-Lösungen für Unternehmen und Produktivitätssoftware - Firmen, deren wiederkehrende Umsätze, Klientel oder Technologie einen Mehrwert für ZenaTechs umfassende Plattform für Unternehmens-Software schaffen.

- KI-Infrastruktur und angewandte KI - Firmen, deren Modelle, Datenbestände oder vertikale Anwendungen die Plattform Zena AI in Anwendungsbereichen der Verteidigung und bei Unternehmen stärken.

- Drone-as-a-Service-Automatisierung - Betreiber, die mit ihren Aufträgen und Einsätzen vor Ort ZenaTechs Leistungsspektrum der drohnengestützten Landvermessungen, Inspektionen, Hochdruckreinigungen sowie datengesteuerten Automatisierung bzw. Automatisierung von manuellen/Low-Tech-Prozessen erweitern.

- Spezialfertigung und Lieferkette - Unternehmen, deren Kompetenzen in den Bereichen Produktion, Zerspanung, Elektronik oder Verbundwerkstoffe ZenaTechs Präsenz im vertikal integrierten Markt der Herstellung von Drohnen und Verteidigungstechnik stärken.

In den vergangenen fünf Jahren hat ZenaTech in seine Engineering-Kapazitäten, seine Infrastruktur für Zulassungs- und Integrationsprozesse, seine Präsenz in der Fertigung und in das globale Netzwerk an Tochtergesellschaften investiert, die erforderlich sind, um den Partnerunternehmen langfristig ein starkes Zuhause zu bieten. Auf dieser Grundlage erhält ein Gründer, der sich ZenaTech anschließt, unmittelbar Zugang zu Ressourcen, Klientel und Unterstützung, deren Aufbau auf eigene Faust Jahre dauern würde. Gleichzeitig bleiben die jeweiligen Firmen auch weiterhin unter der Führung von Personen, die sie am besten kennen.

Sobald die endgültigen Vereinbarungen ausgehandelt, die entsprechenden Due-Diligence-Prüfungen abgeschlossen und die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt wurden, wird ZenaTech gemäß den geltenden Offenlegungspflichten und regulatorischen Auflagen weitere Informationen bereitstellen. Gründer und Eigentümer, die an einer Partnerschaft interessiert sind, können sich gerne direkt an ZenaTech wenden oder eine E-Mail an investors@zenatech.com senden; alle Gespräche werden vertraulich und unverbindlich behandelt.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Konsolidierungsstrategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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