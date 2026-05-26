26. ⁠Mai (Reuters) - Der US-Speicherchip-Hersteller Micron hat dank des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) erstmals einen Börsenwert von einer Billion Dollar erreicht. Die Aktien des Unternehmens stiegen am ‌Dienstag um 18 Prozent auf ein Rekordhoch von 886,60 Dollar. Auslöser für den Kurssprung war ⁠eine Hochstufung ⁠durch die Schweizer Bank UBS, die ihr Kursziel für die Papiere von 535 auf 1625 Dollar verdreifachte. Damit sind die UBS-Experten unter den 46 Analysten, die das Unternehmen bewerten, am ‌optimistischsten, wie aus Daten von ‌LSEG hervorgeht.

Der Meilenstein unterstreicht die zentrale Rolle von Speicherchips für die KI-Infrastruktur. Während Unternehmen wie Nvidia die ⁠Prozessoren für das Training von KI-Modellen liefern, werden ‌die Halbleiter-Bauteile von Micron ⁠benötigt, um die riesigen Datenmengen zu speichern und zu übertragen. Die Aktien des Unternehmens haben sich in den vergangenen zwölf Monaten ‌mehr als verachtfacht. Mit ⁠dem Aufstieg von Micron ⁠positionieren sich die USA zudem stärker in einem Markt, der bislang von asiatischen Rivalen wie Samsung Electronics dominiert wird. Der südkoreanische Weltmarktführer hat die Marke von einer Billion Dollar beim Börsenwert bereits geknackt.

(Bericht von Niket Nishant, bearbeitet von Sabine Wollrab. Redigiert von Olaf Brenner. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)