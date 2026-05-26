Maschinenbauer fordern von Reiche harte Haltung auf China-Reise

Berlin, 26. Mai (Reuters) - ⁠Die deutschen Maschinenbauer haben Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zu einer harten Haltung bei ihrem China-Besuch aufgefordert. Reiche müsse "unmissverständlich klarmachen, dass Europa systematische Wettbewerbsverzerrungen nicht länger hinnehmen wird", sagte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann am Dienstag vor dem Abflug der Ministerin. "Eine künstlich niedrig gehaltene Währung, überhöhte Subventionen und politisch motivierte Exportkontrollen sind keine Kavaliersdelikte. Sie gefährden Europas Industrie", fügte ‌er hinzu. Brodtmann forderte, dass sich Reiche europäisch und international eng abstimmen sollte, weil staatlich geförderte Überkapazitäten in China ein weltweites Problem seien. "Ein gemeinsames und geschlossenes Auftreten erhöht den Druck auf China." Auch ⁠die Grünen forderten ⁠ein entschiedenes Vorgehen Reiches.

Hintergrund ist ein verschärfter Wettbewerb gerade für den deutschen Maschinenbau, der sich mittlerweile auch in den bilateralen Handelszahlen niederschlägt. So waren die deutschen Importe aus China im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro gestiegen, während die Exporte nach China um 12,5 Prozent auf 18 Milliarden Euro einbrachen. Die Maschinenbauer spüren die chinesische Konkurrenz aber auch auf Drittmärkten. Der Vorwurf lautet, ‌dass China bewusst mit staatlichen Subventionen Überkapazitäten im eigenen Land zulässt, ‌um einen Arbeitsplatzabbau zu verhindern und dann die Waren zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt presst. Viele Staaten und auch die EU diskutieren deshalb Einfuhrbeschränkungen für chinesische Produkte.

"China greift die deutsche Industrie, den Maschinenbau, den Mittelstand frontal an", sagte ⁠der Vize-Fraktionschef Andreas Audretsch am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "400.000 Jobs sind schon verloren. Deutschland steht im Zentrum ‌des zweiten China-Schocks." Audretsch warf der Ministerin vor, von ⁠Frankreich geforderte Gegenmaßnahmen und von der EU-Kommission vorangetriebene "Buy European"-Regeln zu blockieren.

Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, schlug dagegen eine andere Tonlage an und bezeichnete die Reise Reiches als "starkes und notwendiges Signal". Er verwies darauf, dass China für Deutschland und Europa ein Schlüsselmarkt bleibe und ‌als Absatz-, Beschaffungs- und Investitionsmarkt von strategischer Bedeutung sei. "China ⁠ist zugleich Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale", sagte ⁠Jandura. Deshalb brauche es einen "pragmatischen, selbstbewussten und europäischen Ansatz" im Umgang mit Peking. Europa dürfe sich weder abschotten noch naiv sein. Die deutschen Unternehmen forderten verlässliche Rahmenbedingungen, mehr Planungssicherheit und einen Abbau einseitiger Abhängigkeiten.

Laut einer neuen Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung ist Chinas Importanteil bei mehreren Produkten und Rohstoffen aber gestiegen, die in der China-Strategie der Bundesregierung von 2023 als kritisch eingestuft worden waren. Bei wiederaufladbaren Lithium-Batterien sei Chinas Anteil an der gesamten Importmenge von 49,7 Prozent im Jahr 2023 auf 66,5 Prozent im Jahr 2025 gestiegen. Auch bei Antibiotika habe der Anteil chinesischer Lieferungen von 65,3 Prozent auf 72,9 Prozent zugenommen. ⁠Bei Vitaminen und Provitaminen sei der Anteil von 71,3 Prozent auf 81,6 Prozent gewachsen.

(Bericht von Andreas Rinke, Holger Hansen; redigiert von .Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)