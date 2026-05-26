Nasdaq 100 und S&P 500 mit Rekord - Chip-Aktien schießen wieder hoch

Nach dem langen Wochenende haben einige US-Indizes neue Rekordhöhen erreicht. Während der Dow Jones Industrial am Dienstag noch knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag blieb, konnten der S&P 500 und der Nasdaq 100 nach einigen Tagen Pause wieder Rekorde aufstellen. Sie vollzogen damit die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg nach, die am Vortag bereits in Europa und Asien eingepreist worden war, als der US-Handel feiertagsbedingt pausiert hatte.

Der S&P 500 zog nach etwa einer halben Handelsstunde um 0,7 Prozent auf 7.525 Punkte an, während der Nasdaq 100 mit Rückenwind der anhaltenden KI-Fantasie um 1,5 Prozent auf 29.924 Punkte stieg.

Der Dow Jones Industrial jedoch kam nur auf ein Plus von 0,1 Prozent auf 50.647 Punkte. Für eine Bestmarke hätte er über die am Freitag erreichten 50.830 Punkte steigen müssen. Seine Kursgewinne fielen weniger deutlich aus als zeitweise angenommen, weil es im Iran-Krieg zu neuen Kampfhandlungen kam. Ein Marktbeobachter sieht die USA und den Iran aber "immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt".

Bei den Einzelwerten stachen erneut Aktien aus der Chip-Branche hervor. So stiegen Marvell um 6,4 Prozent, Micron gar um 15,5 Prozent. Auch Branchenprimus Nvidia legte zu, mit plus 0,6 Prozent allerdings deutlich moderater. In den vergangenen Wochen hatten die Aktien ihre KI-getriebene Rally pausiert, Investoren suchten stattdessen Wettbewerber in Europa und Asien, wie beispielsweise Infineon oder die südkoreanischen Werte Samsung und SK Hynix. Am Dienstag nahmen nun auch die US-Titel ihre Rekordjagd wieder auf.

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