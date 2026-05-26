Nasdaq Livetrading: Perfektes Box-Setup am Hoch – so lief der Trade!

Nasdaq am Allzeithoch – und die entscheidende Frage lautet: Folgt jetzt der nächste Breakout in Richtung 30.000 Punkte oder wird der starke Widerstandsbereich erst einmal zur Falle? Im heutigen Livetrading stand genau diese Situation im Mittelpunkt: Nach dem Aufwärtsgap, dem neuen Hoch und der vorbörslichen Korrektur ging es darum, die entscheidenden Marken sauber einzuordnen und passende Szenarien für den Handelstag vorzubereiten.

Im Fokus standen dabei nicht Prognosen, sondern konkrete Handelspläne: Was passiert, wenn der Markt direkt weiter nach oben zieht? Wo entstehen Long-Chancen im bestehenden Aufwärtstrend? Und wann wird ein Widerstand tatsächlich stark genug, um Short-Setups zu rechtfertigen? Besonders spannend war die Analyse rund um das alte Allzeithoch, das Kassa-Gap, das Future-Gap und die Frage, ob der Nasdaq den Rücksetzer nur als Sprungbrett für die nächste Rally nutzt.

Im Livetrading zeigte sich dann ein klassischer Turnaround Tuesday: Erst Druck nach unten, dann eine starke Gegenbewegung. Über ein Box-Setup entstand ein Long-Trade, der sauber bis in den Zielbereich lief. Gleichzeitig wurde deutlich, warum Struktur wichtiger ist als ein einzelnes Setup: Erst wenn Marktumfeld, Trend, Unterstützungs- und Widerstandsbereiche sowie Reaktion zusammenpassen, entsteht ein wirklich handelbarer Vorteil.

Zum Abschluss ging es um das Trading direkt am Allzeithoch: Wann ist eine flache Konsolidierung unter einem Widerstand ein Warnsignal für Short-Trader – und wann kann sie sogar der Vorläufer eines starken Breakouts sein? Genau diese Situationen machen Livetrading so spannend: Alles kann, nichts muss – aber wer vorbereitet ist, erkennt Chancen, Risiken und mögliche Fehlausbrüche deutlich schneller.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird wieder zum Wall Street Start am Mittwoch um 15:15 Uhr stattfinden. Melde Dich hierzu an:

Jetzt kostenlos anmelden

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger





👉 Aktuelle Marktanalysen





👉 Kostenlose Demo





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



