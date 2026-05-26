Netanjahu kündigt härtere Angriffe auf Hisbollah an - Flucht aus Beirut

Jerusalem/Beirut, 25. ⁠Mai (Reuters) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Ausweitung der Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon angekündigt. "Wir befinden uns im Krieg mit der Hisbollah, und wir werden unsere Angriffe verstärken", sagte er am Montag in einer Videobotschaft. Anschließend teilten die ‌israelischen Streitkräfte mit, sie griffen Ziele der Miliz in der Bekaa-Ebene im Osten des Libanons an. Aus Sorge vor einer israelischen Offensive flohen libanesischen Sicherheitskreisen ⁠zufolge zahlreiche ⁠Menschen aus den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut. Israel betrachtet diese Gebiete als Hochburg der Hisbollah. Die Eskalation droht auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Ende ihres Krieges zu belasten.

Israel und die vom Iran unterstützte Miliz liefern sich trotz einer am 16. April vereinbarten ‌Waffenruhe weiterhin Gefechte. Die israelische Armee ist im ‌Südlibanon stationiert und zerstört dort nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah. Diese greift israelische Truppen und Städte im Norden Israels verstärkt mit Sprengstoffdrohnen an. Seit Beginn der ⁠Feuerpause wurden dabei Armeeangaben zufolge mindestens elf Soldaten getötet. Im Libanon starben in ‌diesem Zeitraum nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ⁠mindestens 608 Menschen.

Netanjahu steht innenpolitisch unter Druck. Die rechtsextremen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir forderten am Montag als Reaktion auf die Drohnenangriffe eine Wiederaufnahme der Bombardierungen Beiruts. Für jede Drohne müssten zehn ‌Gebäude in der libanesischen Hauptstadt fallen, ⁠erklärte Finanzminister Smotrich.

Der Iran macht einen ⁠Stopp der israelischen Angriffe im Libanon zur Bedingung für ein Abkommen zur Beendigung Krieges mit den USA, der auch von Israel geführt wird. Ein US-Regierungsvertreter warf der Hisbollah vor, Aufforderungen zur Einstellung des Beschusses auf Israel ignoriert zu haben. Die Miliz versuche, die von den USA vermittelten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon zu torpedieren. Von Israel könne nicht erwartet werden, Angriffe auf seine Streitkräfte und Zivilisten passiv hinzunehmen.

(Bericht von Steven Scheer, ⁠Rami Ayyub und Maya Gebeily, geschrieben von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)