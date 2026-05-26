Original-Research: ORBIS SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: ORBIS SE - von GSC Research GmbH

26.05.2026 / 11:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS SE

     Unternehmen:               ORBIS SE
     ISIN:                      DE0005228779

     Anlass der Studie:         Geschäftszahlen 2025
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      26.05.2026
     Kursziel:                  12,60 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     05.05.2022, vormals Halten
     Analyst:                   Thorsten Renner

Außerplanmäßige Abschreibung belastet Ergebniskennzahlen 2025

Die ORBIS SE schloss das vergangene Geschäftsjahr in einem schwierigen
wirtschaftlichen Umfeld mit soliden Zahlen ab. Auch 2025 setzte sich die
Ausweitung der Geschäfte im Ausland fort. Hier plant die Gesellschaft auch
in Zukunft, das Leistungsangebot weiter auszudehnen. Immerhin erwirtschaftet
das Unternehmen den Großteil des EBIT im Ausland, auch wenn das sehr hohe
Vorjahresniveau 2025 nicht erreicht wurde.

Angesichts der zahlreichen globalen Konflikte dürfte die
gesamtwirtschaftliche Lage auch in den kommenden Monaten volatil bleiben.
Dies könnte sich auch negativ auf die ORBIS SE auswirken. Auch wenn die
Software-Unternehmen in den vergangenen Monaten unter Druck standen, ist in
Zukunft von einem weiter wachsenden Markt für SAP- und Microsoft-Lösungen
auszugehen, wovon auch ORBIS als wichtiger Partner profitieren dürfte.

Wachstumstreiber wird auch in den kommenden Jahren die Digitalisierung
bleiben. Hier hat sich ORBIS bereits frühzeitig hervorragend positioniert.
Angesichts wirtschaftlicher Probleme könnte es vorübergehend zu
kundenseitigen Projektverschiebungen kommen. Auf mittlere und lange Sicht
können die Unternehmen die erforderlichen Investitionen jedoch nicht
umgehen, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren.

Auch der Bereich KI eröffnet ORBIS in Zukunft Wachstumsmöglichkeiten.
Infolge der hervorragenden finanziellen Ausstattung sehen wir auch hier
zusätzliches Wachstumspotenzial durch etwaige Übernahmen. Dies würde dann
auch gleichzeitig die Herausforderungen bei der Gewinnung qualifizierter
Mitarbeiter abmildern.

Die zum Jahresende ausgewiesene Netto-Cash-Position sowie die eigenen
Anteilsscheine der ORBIS SE machen derzeit einen Wert von 1,81 Euro je im
Umlauf befindlicher Aktie aus. Damit wird bereits ein Anteil von gut 37
Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung abgedeckt.

Die Notierung der ORBIS-Aktie entwickelte sich in den letzten Wochen
weiterhin schwach und bewegt sich nun unter der Marke von 5 Euro. Befeuert
durch den Digitalisierungstrend sehen wir für die Gesellschaft in den
kommenden Jahren aber weiterhin hervorragende Wachstumschancen. Zudem ist
das Papier auf dem jetzigen Niveau günstig bewertet. Entsprechend erachten
wir das aktuelle Kursniveau als gute Einstiegschance. Daher empfehlen wir
bei einem auf 12,60 Euro erhöhten Kursziel nach wie vor, den Anteilsschein
zu "Kaufen".

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=48408d2bbb9ba5789028927dfe533ff6
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

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D-40237 Düsseldorf

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D-48078 Münster

Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21
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E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

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