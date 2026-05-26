Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: YOC AG - von Montega AG 26.05.2026 / 17:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu YOC AG Unternehmen: YOC AG ISIN: DE0005932735 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.05.2026 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Robuster Q1-Umsatz mit Stabilisierung im Inland - Rohertragsmarge zeigt sequenzielle Erholung Die YOC AG hat heute ihren Bericht für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Die Zahlen für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres reflektieren die prognostizierte Stabilisierung des operativen Geschäfts nach der anspruchsvollen Entwicklung in 2025. [Tabelle] Im Berichtszeitraum steigerte YOC die Konzernerlöse um 9,7% auf 8,0 Mio. EUR (Q1/25: 7,3 Mio. EUR). Regional zeigt sich dabei ein unverändertes Bild: Während das Inlandsgeschäft (Deutschland) angesichts der anhaltenden konjunkturellen Schwächephase mit 4,2 Mio. EUR (+0,5% yoy) nahezu stagnierte, erwies sich das internationale Segment mit einem Zuwachs von 22,0% auf 3,8 Mio. EUR erneut als primärer Wachstumstreiber. Laut Aussagen des Managements im heute abgehaltenen Conference Call trugen insbesondere internationale Kundenbeziehungen zu dieser Entwicklung bei. Der Umsatzanteil im Ausland stieg damit auf 47,4% (+4,8 PP). Das EBITDA verbesserte sich im ersten Quartal um 45,0% auf EUR 0,2 Mio. (Q1/25: EUR 0,12 Mio.), verbleibt jedoch weiterhin auf einem historisch nicht zufriedenstellenden Niveau. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Rohertragsmarge, die in Q1 jedoch eine sichtbar positive Entwicklung zeigte. Zwar lag diese mit 43,2% noch 1,7PP unter dem Vorjahreswert, übertraf jedoch deutlich das Niveau der vorangegangenen Quartale (Q4/25: 41,6%, Q3/25: 42,4%, Q2/25: 41,3%). Das Management sieht sich damit in der eingeschlagenen Strategie bestätigt, die Rohertragsmarge in den kommenden Quartalen wieder auf ein historisches Niveau in der Bandbreite von 45-47% anzuheben. Mittelfristig strebt YOC eine weitere Verbesserung auf 49-51% an, getragen sowohl von internen Effizienzmaßnahmen als auch einer verbesserten Marktdynamik. Guidance für 2026 bestätigt: Das Management hält an der im April veröffentlichten Jahresprognose fest, die einen Konzernumsatz von 39,0 bis 41,0 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 3,0 bis 4,5 Mio. EUR vorsieht. Dies unterstellt auch eine verbesserte Dynamik im Heimatmarkt, die sich auf Basis der Entwicklung der ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres abzeichnet. Gleichzeitig verwies der Vorstand im Call auf die deutlich gestiegene Volatilität sowie die große Bedeutung des Schlussquartals. Fazit: YOC hat im ersten Quartal eine solide Entwicklung gezeigt, die auf eine Stabilisierung im wichtigen Heimatmarkt hindeutet und zugleich verdeutlicht, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität zunehmend greifen. In Kombination mit der weiterhin positiven Entwicklung im Ausland sehen wir das Unternehmen gut positioniert, die avisierte Ergebnisverbesserung im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen. Die im aktuellen Kurs reflektierten strukturellen Bedenken hinsichtlich des Geschäftsmodells teilen wir nicht und erachten das derzeitige Bewertungsniveau mit einem EV/EBITDA von 5,3x für 2026e als attraktiv. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir Kursziel und Rating. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0023a57726c2ce2458095b795c884a57 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=b24791c6-5918-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2333786 26.05.2026 CET/CEST °