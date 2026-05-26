Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: YOC AG - von Montega AG

26.05.2026 / 17:46 CET/CEST
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der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu YOC AG

     Unternehmen:               YOC AG
     ISIN:                      DE0005932735

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      26.05.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Robuster Q1-Umsatz mit Stabilisierung im Inland - Rohertragsmarge zeigt
sequenzielle Erholung

Die YOC AG hat heute ihren Bericht für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Die
Zahlen für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres reflektieren die
prognostizierte Stabilisierung des operativen Geschäfts nach der
anspruchsvollen Entwicklung in 2025.

[Tabelle]

Im Berichtszeitraum steigerte YOC die Konzernerlöse um 9,7% auf 8,0 Mio. EUR
(Q1/25: 7,3 Mio. EUR). Regional zeigt sich dabei ein unverändertes Bild:
Während das Inlandsgeschäft (Deutschland) angesichts der anhaltenden
konjunkturellen Schwächephase mit 4,2 Mio. EUR (+0,5% yoy) nahezu
stagnierte, erwies sich das internationale Segment mit einem Zuwachs von
22,0% auf 3,8 Mio. EUR erneut als primärer Wachstumstreiber. Laut Aussagen
des Managements im heute abgehaltenen Conference Call trugen insbesondere
internationale Kundenbeziehungen zu dieser Entwicklung bei. Der Umsatzanteil
im Ausland stieg damit auf 47,4% (+4,8 PP).

Das EBITDA verbesserte sich im ersten Quartal um 45,0% auf EUR 0,2 Mio.
(Q1/25: EUR 0,12 Mio.), verbleibt jedoch weiterhin auf einem historisch
nicht zufriedenstellenden Niveau. Ursächlich hierfür ist insbesondere die
Rohertragsmarge, die in Q1 jedoch eine sichtbar positive Entwicklung zeigte.
Zwar lag diese mit 43,2% noch 1,7PP unter dem Vorjahreswert, übertraf jedoch
deutlich das Niveau der vorangegangenen Quartale (Q4/25: 41,6%, Q3/25:
42,4%, Q2/25: 41,3%). Das Management sieht sich damit in der eingeschlagenen
Strategie bestätigt, die Rohertragsmarge in den kommenden Quartalen wieder
auf ein historisches Niveau in der Bandbreite von 45-47% anzuheben.
Mittelfristig strebt YOC eine weitere Verbesserung auf 49-51% an, getragen
sowohl von internen Effizienzmaßnahmen als auch einer verbesserten
Marktdynamik.

Guidance für 2026 bestätigt: Das Management hält an der im April
veröffentlichten Jahresprognose fest, die einen Konzernumsatz von 39,0 bis
41,0 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 3,0 bis 4,5 Mio. EUR vorsieht. Dies
unterstellt auch eine verbesserte Dynamik im Heimatmarkt, die sich auf Basis
der Entwicklung der ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres abzeichnet.
Gleichzeitig verwies der Vorstand im Call auf die deutlich gestiegene
Volatilität sowie die große Bedeutung des Schlussquartals.

Fazit: YOC hat im ersten Quartal eine solide Entwicklung gezeigt, die auf
eine Stabilisierung im wichtigen Heimatmarkt hindeutet und zugleich
verdeutlicht, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der
Profitabilität zunehmend greifen. In Kombination mit der weiterhin positiven
Entwicklung im Ausland sehen wir das Unternehmen gut positioniert, die
avisierte Ergebnisverbesserung im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen. Die
im aktuellen Kurs reflektierten strukturellen Bedenken hinsichtlich des
Geschäftsmodells teilen wir nicht und erachten das derzeitige
Bewertungsniveau mit einem EV/EBITDA von 5,3x für 2026e als attraktiv. Vor
diesem Hintergrund bestätigen wir Kursziel und Rating.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0023a57726c2ce2458095b795c884a57

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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