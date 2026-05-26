Paypal und Zalando: Turnaround-Kandidaten im Check

Inflation, Konsumwandel und KI setzen selbst große Plattformen unter Druck. Mit Paypal und Zalando reagieren zwei große Spieler im Online-Handel völlig unterschiedlich auf die neuen Herausforderungen.

Während Paypal mit Margendruck und der Gefahr durch KI-Shopping-Agenten kämpft, könnte die historisch niedrige Bewertung eine seltene Deep-Value-Chance sein.

Zalando hingegen überzeugt mit erfolgreicher Restrukturierung, stärkerer Logistik-Infrastruktur und Wachstum durch die ABOUT YOU-Integration. Welche Aktie jetzt die bessere Turnaround-Chance bietet, erfährst du im Video!

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an PayPal (WKN A14R7U). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitiert.