Online-Plattformen unter Druck

Paypal und Zalando: Turnaround-Kandidaten im Check

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Inflation, Konsumwandel und KI setzen selbst große Plattformen unter Druck. Mit Paypal und Zalando reagieren zwei große Spieler im Online-Handel völlig unterschiedlich auf die neuen Herausforderungen.

Während Paypal mit Margendruck und der Gefahr durch KI-Shopping-Agenten kämpft, könnte die historisch niedrige Bewertung eine seltene Deep-Value-Chance sein.

Zalando hingegen überzeugt mit erfolgreicher Restrukturierung, stärkerer Logistik-Infrastruktur und Wachstum durch die ABOUT YOU-Integration. Welche Aktie jetzt die bessere Turnaround-Chance bietet, erfährst du im Video!

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Jemand bezahlt online etwas.

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an PayPal (WKN A14R7U). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitiert.

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