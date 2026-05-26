Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Irankrieg/Donald Trump

dpa-AFX · Uhr
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Irankrieg/Donald Trump:

"Was könnte der Präsident vorweisen, um diesen Krieg als Erfolg zu verbuchen? Die Widerstandskraft des Regimes in Teheran ist ungebrochen. Die Nachfolger des getöteten Religionsführers erscheinen (.) noch radikaler und entschlossener - sowohl nach innen wie auch nach außen. Das angereicherte Uran liegt fest in der Kontrolle des Regimes. Obendrein lieferte der Präsident den Mullahs eine Waffe frei Haus (.): die Blockademacht über die Straße von Hormus und damit die Möglichkeit, die gesamte Weltwirtschaft in Geiselhaft zu nehmen. (.) In seiner Verzweiflung flüchtet Trump sich einmal mehr in martialische Drohungen. Die "ganze iranische Zivilisation zerstören", das "Land in die Steinzeit zurückbomben" - all das ist verräterisch. Es ist nichts anderes als der Ausdruck eines Autoritätsverlusts der westlichen Führungsmacht - und das in nur wenigen Wochen."/yyzz/DP/he

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