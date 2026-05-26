Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu katholischer Kirche

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KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu katholischer Kirche:

"Mit "Magnifica Humanitas" erhebt die katholische Kirche mitten in den für alle spürbaren, in ihrer Reichweite noch nicht absehbaren Umwälzungen den Anspruch, ethische Leitplanken für den Zukunftsweg der Menschheit zu setzen. Der Ton ist wohltuend: nicht bevormundend oder besserwisserisch, sondern ermutigend und zugleich angemessen besorgt. Mit der Beteiligung erstrangiger Tech-Experten setzt Leo eine von Franziskus geübte Praxis fort und überwindet die römische Hybris, andere aus eigener Vollkommenheit zu belehren. Wo es um Geschlechter-Fragen geht oder um die Sexualmoral, wirkt diese alte Haltung nach. Kein Wunder, dass die Beiträge Roms hier mittlerweile den Charakter eines Selbstgesprächs haben. "Magnifica Humanitas" hingegen ist die Eröffnung eines Dialogs."/yyzz/DP/he

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