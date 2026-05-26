Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Reformunwilligkeit

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Reformunwilligkeit:

"Es sollte der Frühling der Reformen werden. Stattdessen erlebt das Land den nächsten Frühling der politischen Feigheit. Dabei weiß längst jeder: Krankenversicherung, Pflege und Rente steuern in ihrer heutigen Form auf den Abgrund zu. Doch die Regierung drückt sich vor der Wahrheit. "Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar", schrieb Ingeborg Bachmann. In Berlin scheint man zu glauben, den Menschen sei nur Beruhigung zumutbar. Also werden Kommissionen eingesetzt, Gutachten geschrieben und Entscheidungen vertagt. Führung sieht anders aus. Kaum werden Reformideen bekannt, beginnt das gewohnte Schauspiel aus Warnungen, Empörung und parteipolitischer Distanzierung - selbst aus den Reihen der Regierung. Dabei heißt Regieren: entscheiden. Auch gegen Widerstände. Wer heute nicht reformiert, zerstört morgen genau jene sozialen Sicherungssysteme, die angeblich verteidigt werden. Politische Angst ersetzt politischen Gestaltungswillen. Und darin liegt die eigentliche Gefahr für die Demokratie."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Iran-Krieg
Iranische Delegation reist zu Gesprächen nach Katargestern, 13:22 Uhr · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Konjunktur
Deutsche Industrie steigert Umsatz - und streicht Jobsgestern, 04:42 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Industrie steigert Umsatz - und streicht Jobs
Wichtige Route für Öl
Iran: 35 Schiffe passieren Straße von Hormus22. Mai · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Nach iranischen Angaben
35 Schiffe passieren Straße von Hormus22. Mai · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Weitere Artikel