Schweizer Gericht stellt Verfahren gegen Ex-Credit-Suisse-Managerin ein

Zürich, 26. Mai (Reuters) - ⁠Das Schweizer Bundesstrafgericht hat das Verfahren gegen die ehemalige Credit-Suisse-Managerin Lara Warner im Zusammenhang mit dem Mosambik-Schuldenskandal eingestellt. Die Vorwürfe, sie habe einen Verdacht auf Geldwäsche nicht gemeldet, seien verjährt, teilte das Gericht am Dienstag mit. Damit ist auch eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Franken hinfällig, ‌die das Finanzministerium im vergangenen Jahr gegen Warner verhängt hatte. Warner zeigte sich erleichtert über die Entscheidung. Sie sei dankbar, dass die Angelegenheit nun abgeschlossen sei, erklärte die Managerin, ⁠die die ⁠Vorwürfe stets zurückgewiesen hatte. Das Finanzministerium prüft nach eigenen Angaben eine mögliche Berufung gegen das Urteil, lehnte eine weitere Stellungnahme jedoch ab.

Warner war von 2015 bis 2021 als Compliance-Chefin der 2023 von der UBS übernommenen Credit Suisse tätig. Ihr wurde vorgeworfen, die Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei nicht über eine verdächtige Zahlung informiert zu haben. Konkret ging es um eine Überweisung ‌von rund 7,8 Millionen Dollar des mosambikanischen Finanzministeriums auf ‌ein Konto der Credit Suisse im März 2016. Wenige Tage später seien rund sieben Millionen Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) weitergeleitet worden. Den Staatsanwälten zufolge standen die Gelder in Verbindung mit Krediten ⁠an staatliche mosambikanische Unternehmen und waren kriminellen Ursprungs.

Das Gericht erklärte jedoch, es gebe keine Hinweise darauf, ‌wo sich das in die VAE transferierte ⁠Geld ab 2017 befunden habe. Eine etwaige Meldepflicht der Credit Suisse habe deshalb Anfang 2017 geendet. Die siebenjährige Verjährungsfrist sei somit Anfang 2024 abgelaufen. Erst in der vergangenen Woche war eine ehemalige Bankmitarbeiterin, die Warner unterstellt war, von Vorwürfen in dem ‌Skandal freigesprochen worden. Im April hatte das ⁠Gericht zudem ein separates Verfahren gegen die ⁠UBS wegen der Kredite an Mosambik eingestellt.

Der Schuldenskandal geht auf Geschäfte zwischen staatlichen mosambikanischen Unternehmen und dem Schiffbauer Privinvest in den Jahren 2013 und 2014 zurück. Diese wurden teilweise durch Kredite und Anleihen der Credit Suisse finanziert und durch geheime Staatsgarantien Mosambiks abgesichert. Offiziell sollten die Mittel der Entwicklung der Fischereiindustrie und der maritimen Sicherheit dienen. Hunderte Millionen Dollar verschwanden jedoch. Als die Staatsschulden 2016 ans Licht kamen, setzten Geldgeber wie der Internationale Währungsfonds (IWF) ihre Hilfen vorübergehend aus. Dies löste in dem afrikanischen Land einen Währungsverfall, Zahlungsausfälle ⁠und finanzielle Turbulenzen aus.

(Bericht von John Revill; bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)