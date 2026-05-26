ServiceNow: Quartalsergebnisse, strategische Ziele und die Rolle der Künstlichen Intelligenz

Der aktuelle Quartalsbericht von ServiceNow deutet auf einen anhaltenden Wachstumskurs des Unternehmens hin. Durch fortlaufende Investitionen in Künstliche Intelligenz richtet sich der Konzern auf digitale Unternehmensprozesse aus und bietet Anlegern neue Entwicklungsperspektiven.

Solide Finanzkennzahlen zum Jahresauftakt Am 22. April 2026 präsentierte ServiceNow seine Ergebnisse für das 1. Quartal. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 3,77 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn pro Aktie entsprach mit 0,97 USD den Erwartungen der Experten und stellt eine Steigerung zum Vorjahreswert von 0,81 USD dar. Die operative Gewinnmarge von 32 Prozent zeigt, dass das Unternehmen neben dem Umsatzwachstum auch profitabel wirtschaftet. Aus Sicht der Konzernführung spiegeln diese Zahlen die anhaltende Nachfrage nach digitalen Workflow-Lösungen wider, die Unternehmen zur Effizienzsteigerung nutzen.







Endlos Turbo Long 63,4662 open end: Basiswert ServiceNow Inc. Registered Share DU73MK Quelle: DZ BANK: Geld 26.05. 10:00:03, Brief 26.05. 10:00:03 0,32 EUR 0,38 EUR -3,03% Basiswertkurs: 102,13 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 23.05. Basispreis 63,4662 USD Knock-Out-Barriere 63,4662 USD Hebel 2,24x Abstand zum Basispreis in % 37,86% Abstand zum Knock-Out in % 37,86% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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