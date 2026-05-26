ServiceNow: Quartalsergebnisse, strategische Ziele und die Rolle der Künstlichen Intelligenz

Solide Finanzkennzahlen zum Jahresauftakt
Am 22. April 2026 präsentierte ServiceNow seine Ergebnisse für das 1. Quartal. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 3,77 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn pro Aktie entsprach mit 0,97 USD den Erwartungen der Experten und stellt eine Steigerung zum Vorjahreswert von 0,81 USD dar. Die operative Gewinnmarge von 32 Prozent zeigt, dass das Unternehmen neben dem Umsatzwachstum auch profitabel wirtschaftet. Aus Sicht der Konzernführung spiegeln diese Zahlen die anhaltende Nachfrage nach digitalen Workflow-Lösungen wider, die Unternehmen zur Effizienzsteigerung nutzen.
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