Seoul, 26. ⁠Mai (Reuters) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut mehrere Raketen getestet. Darunter habe sich mindestens eine ballistische Kurzstreckenrakete befunden, teilte der Generalstab in Seoul ‌am Dienstag mit. Die Geschosse seien rund 80 Kilometer weit in Richtung des Meeres vor der ⁠nordkoreanischen ⁠Westküste geflogen. Bereits seit 2006 gelten gegen Nordkorea wegen dessen Atomwaffen- und Raketenprogramms Sanktionen der Vereinten Nationen. Dennoch hat Nordkorea den Ausbau seines Waffenarsenals in den vergangenen Jahren vorangetrieben. Die Führung in ‌Pjöngjang zieht damit regelmäßig die ‌Kritik Südkoreas, Japans und der USA auf sich.

Der Test am Dienstag ist der erste bekannte Raketentest Nordkoreas ⁠seit dem 19. April. Damals hatte das Land nach ‌eigenen Angaben mehrere mit ⁠Streumunition bestückte ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert. Bereits Anfang April hatte die nordkoreanische Regierung erklärt, unter anderem einen neuen Streubomben-Sprengkopf erprobt zu haben. Experten ‌zufolge will Nordkorea damit ⁠seine Fähigkeit zur modernen Kriegsführung ⁠demonstrieren. Machthaber Kim Jong Un hatte im März den Status seines Landes als Atommacht als unumkehrbar bezeichnet. Der Ausbau einer "nuklearen Abschreckung zur Selbstverteidigung" sei für die nationale Sicherheit unerlässlich, sagte er.

(Bericht von Joyce Lee und Heejin Kim, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)