Trading-Chance Tesla: Short-Chance!

Die Papiere des Elektroautomobilherstellers schwanken von Natur aus massiv. Immer wieder gibt es rasante Absacker von 20 Prozent und mehr, doch dafür auch umso stärkere Erholungsschübe.

Was macht Tesla?

Tesla entwirft, produziert und verkauft Elektroautos sowie Lösungen im Bereich Energiegewinnung und -speicherung. Den meisten Umsatz generiert Tesla im Segment Automotive mit Elektroautos. Dabei gelang dem Unternehmen im Jahr 2018 mit dem Model 3 die erste kostendeckende Großserie, was dem Elektroauto zum weltweiten Durchbruch verhalf und Teslas Aktienkurs in die Höhe katapultierte. Im Segment Energy Generation and Storage werden Häuser mit Solardächern ausgestattet, deren erzeugte Energie in sogenannten Powerwalls gespeichert werden und bei Bedarf, z.B. beim Laden des eigenen Elekroautos, wieder abgegeben werden kann. Für Großkunden hat Tesla sogenannte Megapacks als Energiespeicher im Angebot. Nach einer Phase rasanten Wachstums im Segment Automotive führten eine starke Konkurrenz aus China sowie eine nachlassende Nachfrage insbesondere in Europa und den USA zu sinkenden Margen und Wachstumsraten, was durch hohe Wachstumsraten und steigende Margen im Segment Energy Generation and Storage nicht kompensiert werden konnte und im Jahr 2022 zu einem Einbruch des Aktienkurses führte. Als innovationsgetriebenes Unternehmen forscht Tesla an zukunftsträchtigen Technologien, die das Potential haben, bestehende Produkte aufzuwerten oder neue Geschäftsfelder zu erschließen. So forscht Tesla schon seit Jahren an der Vervolkommnung des autonomen Fahrens (full self driving) oder an einem autonomen Roboter, der mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, komplexe Tätigkeiten übernehmen kann (Optimus).

Fundamental horrend hoch bewertet

Ja, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und natürlich gibt es bei Aktien deshalb immer wieder auch Preisaufschläge, weil sie erhebliches Potenzial haben. Doch bei dieser Aktie sehen wir derzeit eine dermaßen hohe Bewertung, dass die Risiken eindeutig die Chancen überwiegen. Positiv ist, dass Tesla überhaupt schwarze Zahlen schreibt. Das hat das Unternehmen vielen Konkurrenten voraus. Die Konkurrenz, speziell aus China, überlebt und gewinnt nur Marktanteile, weil sie umfassend staatlich subventioniert wird. Zurück zu Tesla: der Gewinn stagniert im Bereich um 1,20 US-Dollar je Aktie. Laut Unternehmensprognose soll das Ergebnis sich ab 2027 drastisch gen Norden entwickeln und 2029 bei 6,22 Dollar pro Anteilsschein liegen. Wir sehen hinter dieser Prognose zumindest ein großes Fragezeichen. An der Börse wird Tesla derzeit mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 235 gehandelt. Das ist fast doppelt so hoch, wie im langfristigen Durchschnitt. Da liegt das KGV nämlich bei etwa 130, was bereits wahnwitzig hoch ist.

Widerstandszone erreicht: die Luft wird dünn!

Zum dritten Mal seit 2022 erreicht der Aktienkurs den Korridor von 414 bis 88 Dollar. Hier hat sich ein massiver Widerstandsbereich entwickelt, der auch mit den vielen Kerzen-Dochten als solcher untermauert wird. Immer wieder dreht der Kurs an und in dieser Zone gen Süden. Wir erachten es als wahrscheinlich, dass nun eine größere Korrektur starten kann, da die Zwischenhochs immer dichter beieinander liegen. Das macht einen Momentumverlust deutlich. Als potenzieller Zielbereich sehen wir die Region um 225 bis 250 US-Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Vergleich zur Konkurrenz & Ausblick

Die Automobilbranche erlebt eine fundamentale Verschiebung, bei der Tesla nach wie vor das finanzielle und technologische Schwergewicht darstellt, sich jedoch einer völlig veränderten Konkurrenzlandschaft gegenübersieht. Betrachtet man die Marktkapitalisierung, ist Tesla mit einer Bewertung von rund 1,6 Billionen US-Dollar unangefochtener Spitzenreiter. Als direkte Hauptkonkurrenten haben sich der chinesische Elektro-Gigant BYD (ca. 129 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung) sowie die traditionellen Autogiganten Toyota (ca. 246 Milliarden US-Dollar) und die Volkswagen-Gruppe (ca. 62 Milliarden US-Dollar) etabliert. Dieser Bewertungsunterschied zeigt bereits, dass die Börse Tesla eher als Technologieplattform für künstliche Intelligenz und autonomes Fahren einpreist, während die Konkurrenten primär als klassische Industrieunternehmen bewertet werden.

Beim Blick auf die Marktanteile muss man zwischen dem reinen Elektromarkt (BEV/PHEV) und dem globalen Gesamtmarkt unterscheiden. Im reinen Elektro-Segment liefert sich Tesla ein extrem enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit BYD. BYD hat Tesla bei den reinen Verkaufszahlen von elektrifizierten Fahrzeugen weltweit zeitweise überholt und hält global knapp über 15 Prozent des Elektro-Marktanteils, dicht gefolgt von Tesla mit etwa 12 Prozent. Bei den Gesamtfahrzeugverkäufen (inklusive Verbrennern und Hybriden) dominieren jedoch nach wie vor die traditionellen Riesen: Toyota führt den globalen Gesamtmarkt mit über 13 Prozent Marktanteil an, während Volkswagen stabil bei rund 10 Prozent liegt. Volkswagen holt zudem im europäischen E-Auto-Markt stark auf und sichert sich dort über ein Viertel des Segments, während BYD massiv nach Europa und Amerika expandiert.

Hinsichtlich der Profitabilität und der Bewertungskennzahlen (KGV) klafft die Schere massiv auseinander. Tesla weist aufgrund seiner Software-Erlöse und der starken Marktpositionierung einen vergleichsweise hohen Gewinn je Aktie (EPS) aus, was sich jedoch in einem extrem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) widerspiegelt. Die Aktie ist damit im Vergleich zu traditionellen Autobauern teuer und preist enormes zukünftiges Wachstum ein. BYD zeigt dank einer fast vollständigen vertikalen Integration – das Unternehmen baut seine Batterien und Halbleiter selbst – ebenfalls eine extrem robuste Gewinnmarge und wächst beim Profit je Aktie rasant, wird an der Börse aber mit einem moderateren KGV von etwa 18 bis 22 gehandelt. Toyota und Volkswagen hingegen spiegeln die klassische Value-Bewertung wider: Trotz solider Milliardengewinne und stabiler Dividenden bewegen sich ihre KGVs in einem sehr niedrigen, einstelligen bis niedrig zweistelligen Bereich (oft zwischen 5 und 10), da der Markt hier mit geringeren Wachstumssprüngen rechnet. Die Zukunftsaussichten der vier Akteure hängen stark von ihren strategischen Schwerpunkten ab.

Teslas Fokus verschiebt sich zunehmend weg vom reinen Volumenhersteller hin zu einem Ökosystem aus Autonomem Fahren (FSD), Robotaxis und Energiespeicherung. Das Risiko liegt hierbei in der extremen Abhängigkeit von technologischen Durchbrüchen und der Rechtfertigung der hohen Bewertung. BYD profitiert von einer unschlagbaren Kostenstruktur und drängt mit günstigen, technologisch ausgereiften Modellen aggressiv auf die Weltmärkte, sieht sich jedoch zunehmend mit geopolitischen Handelsbarrieren und Strafzöllen in Europa und den USA konfrontiert. Toyota setzt weiterhin erfolgreich auf seine technologieoffene Strategie, bei der die extrem gefragten Hybridfahrzeuge als Brückentechnologie die Gewinne sichern, während der Übergang zu reinen Elektroautos langsamer vollzogen wird. Volkswagen kämpft derweil mit hohem Restrukturierungsdruck in Europa und Softwareproblemen, besitzt jedoch durch seine Mehrmarkenstrategie und die starke industrielle Basis das Potenzial, über bezahlbare Plattformen signifikante Marktanteile im elektrifizierten Massenmarkt zu verteidigen.

Fazit

Fundamental ist die Aktie überbewertet. Technisch mutet es so an, als würde den Papieren nun auch allmählich die Puste ausgehen. Entsprechend liegt hier für uns eine Short-Chance vor, für die wir ein geeignetes Produkt ausgesucht haben. Nachfolgend stellen wir es Ihnen vor.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Tesla

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 525,373 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 426 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 4,49. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet BY1BP8.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 488 USD

Unterstützungen: 225 bis 250 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Tesla

Basiswert Tesla WKN BY1BP8 ISIN DE000BY1BP85 Basispreis 525,373 USD K.O.-Schwelle 525,373 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,49 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.