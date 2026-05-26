US-Angriffe auf Iran stoppen Dax-Rally

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
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Frankfurt, ⁠26. Mai (Reuters) - Die neuen US-Angriffe auf den Iran haben die Friedenshoffnungsrally an der Frankfurter Börse gestoppt. Der Dax notierte zur Eröffnung am ‌Dienstag knapp im Minus bei 25.359,75 Punkten.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ⁠eine ⁠Beendigung des seit rund drei Monaten andauernden Kriegs gehen zwar weiter, in der Nacht zum Dienstag flogen die US-Streitkräfte jedoch nach eigenen Angaben im Süden des Irans ‌neue Angriffe auf militärische Ziele. ‌US-Präsident Donald Trump erklärte, die Gespräche verliefen gut, drohte jedoch mit weiteren Angriffen, sollten sie ⁠scheitern. "Die Situation im Nahen Osten bleibt komplex und ‌verworren", sagte Andreas Lipkow, ⁠Chefanalyst des Brokers CMC Markets. "Für Anleger gibt es kaum eine Chance, den zukünftigen Verlauf verlässlich zu prognostizieren." Das Ausbleiben ‌eines Ausverkaufs führte ⁠IG-Analyst Christian Henke auf charttechnische ⁠Gründe zurück.

Bei den Einzelwerten sorgten negative Analystenkommentare bei mehreren Unternehmen für fallende Kurse. So bröckelten die Aktien von Merck, Wacker Chemie, Grand City Properties und der Lufthansa nach Herabstufungen um ein bis 2,5 Prozent ab.

(Bericht von Sanne Schimanski. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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