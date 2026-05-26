US-Verbrauchervertrauen trübt sich etwas ein - Inflation belastet Konsumenten

Washington, ⁠26. Mai (Reuters) - Das Verbrauchervertrauen in den USA hat sich im Mai nicht ganz so stark eingetrübt wie ‌erwartet. Das Barometer für die Konsumlaune sank zum Vormonat um 0,7 Punkte ⁠auf ⁠93,1 Zähler, wie das Conference Board am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten einen Rückgang auf 92,0 Punkte erwartet. "Das ‌Verbrauchervertrauen gab im Mai ‌leicht nach, da sich die inflationsbedingten Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten ⁠verstärkt haben", sagte Dana Peterson, Chefökonomin ‌des Conference Board. ⁠Denn die Menschen rechneten für die nächsten zwölf Monate weiter mit einer hohen Inflation.

In der Folge ‌des Iran-Kriegs ⁠sind die globalen Ölpreise ⁠stark gestiegen. Dies spüren auch die US-Konsumentinnen und -Konsumenten beim deutlich teureren Tanken an der Zapfsäule.

(Bericht vom Reuters-Büro in Washington und Klaus Lauer, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)