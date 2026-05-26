Vor China-Reise: Grüne werfen Reiche Untätigkeit gegen Konkurrenz vor

Berlin, ⁠26. Mai (Reuters) - Die Grünen haben Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kurz vor ihrer China-Reise Untätigkeit gegenüber Dumping-Konkurrenz aus der Volksrepublik vorgeworfen. "China ‌greift die deutsche Industrie, den Maschinenbau, den Mittelstand frontal an", sagte der Vize-Fraktionschef ⁠Andreas ⁠Audretsch am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "400.000 Jobs sind schon verloren. Deutschland steht im Zentrum des zweiten China-Schocks."

Reiche beginnt am Mittwoch in China ein ‌zweitägiges Besuchsprogramm. Bei der Reise ‌nach Peking und Guangzhou dürften die allgemeinen Handelsbeziehungen, Investitionsbedingungen für deutsche Firmen ⁠sowie Zukunftstechnologien im Mittelpunkt stehen.

Audretsch warf der ‌Ministerin vor, von ⁠Frankreich geforderte Gegenmaßnahmen und von der EU-Kommission vorangetriebene "Buy European"-Regeln zu blockieren. "Blockieren und Aussitzen wird hunderttausende Jobs kosten", ‌sagte der ⁠Grünen-Politiker. "Die Unternehmen fordern zu ⁠Recht Schutz vor Dumping aus China und Unterstützung in Europa."

Zuvor hatten bereits die deutschen Maschinenbauer von Reiche eine harte Haltung gegenüber China verlangt.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)