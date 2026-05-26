WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 8. Juni

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig) 08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/26 09:30 POL: Arbeitslosenquote 4/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP Beschäftigung 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/26 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Verve Group, Q1-Zahlen 09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung 10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung 10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung 10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung 10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung 10:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung 10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung 11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen 14:30 FRA: Capgemini, Kapitalmarkttag 15:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung 16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung (und außerordentliche) 16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung 19:00 USA: Meta, Hauptversammlung 22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen 22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Tonies, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 06:00 EUR: Acea, Kfz-Zulassungen 4/26 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/26 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/26 18:00 RUS: Industrieproduktion 4/26 SONSTIGE TERMINE CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) - Auftakt-Abendessen, Lemesos --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung 10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung 10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung 12:00 CHE: Glencore, Hauptversammlung 13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen 15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung 17:45 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen 20:30 USA: Salesforce, Hauptversammlung 22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen 22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 NOR: BIP Q1/26 08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/26 09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 5/26 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/26 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/26 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 5/26 11:00 EUR: Industrievertrauen 5/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig) 11:30 BEL. Verbraucherpreise 5/26 12:00 ITA: Erzeugerpreise 4/26 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/26 14:30 USA: Realeinkommen 4/26 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA. BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA. Neubauverkäufe 4/26 DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Lemesos --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung 10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung 14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung 15:00 IRL: Flutter Entertainment, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/26 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/26 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/26 01:50 JPN: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig) 07:00 FIN: BIP Q1/26 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 5/26 08:00 SWE: BIP Q1/26 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/26 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/26 08:45 FRA: Konsumausgaben 4/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 09:00 CZS: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/26 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/26 11:00 BEL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 PRT: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung( 12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 ITA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/26 SONSTIGE TERMINE LTU: Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Vilnius SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS). --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 31. MAI TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung 13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q1/26 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 09:00 CHE: BIP Q1/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 POL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Geldmenge M3 4/26 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 4/26 12:00 PRT: Industrieproduktion 4/26 15:45 USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 4/26 SONSTIGE TERMINE CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen 08:30 DEU: flatexDegiro, Umsatz 5/26 09:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung 10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung 10:00 DEU: Cewe, Hauptversammlung 10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung 10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung 10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hamborner REIT, Hauptversammlung 10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung 10:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung 10:00 DEU: MBB, Hauptversammlung 10:00 DEU: Procredit, Hauptversammlung 10:00 DEU: Suss, Hauptversammlung 10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung 10:30 DEU: Indus, Hauptversammlung gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26 TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26 13:00 USA: MBY Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26 16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung) 20:00 USA: Fed, Beige Book FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Urteil erwartet 12:30 DEU: Sicherheitskonferenz «State of Security» Kötter GmbH & Co KG Verwaltungsdienstleistungen zum Thema Unternehmensschutz im Zeitalter von KI DEU: 72. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung 10:00 DEU: LPKF, Hautversammlung DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Industrieproduktion 4/26 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 11:00 EUR: Einzelhandel 4/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE --- --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung 14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung DEU: Convalue, Jahreszahlen DEU: Defama, Q1-Zahlen DEU: Horus, Jahreszahlen DEU: Tradegate, Hauptversammlung DEU: Viscom, Hauptversammlung USA: Airbnb, Hauptversammlung USA: Alphabet, Hauptversammlung USA: Netflix, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26 11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26 SONSTIGE TERMINE LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung DEU: OHB, Hauptversammlung DEU: Paragon, Jahreszahlen USA: Coreweave, Hauptversammlung USA: Reddit, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26 SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD» ---------------------------------------------------------------------------------------

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