Addiko-Vorstand empfiehlt RBI-Offerte - NLB-Angebot ungewiss

Wien, 27. Mai (Reuters) - ⁠Im Bieterkampf um die österreichische Addiko Bank hat sich die Führungsspitze auf die Seite der Raiffeisen Bank International (RBI) geschlagen. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat empfehlen den Aktionären die Annahme der RBI-Offerte, teilte das Institut am Mittwoch mit. Für das lukrativere Angebot der slowenischen Nova Ljubljanska banka (NLB) gab es dagegen weder eine Empfehlung zur Annahme noch zur Ablehnung. ‌Zwar seien beide Offerten attraktiv, ein Erfolg der NLB sei mangels Zusagen von Großaktionären und wegen drohender regulatorischer Hürden in Kroatien jedoch ungewiss. Ein Gelingen der RBI-Offerte sei dagegen hinreichend wahrscheinlich und kläre die ⁠schwierige Eigentümerstruktur.

Die NLB ⁠bietet 29,00 Euro je Aktie und bewertet die Addiko damit mit 566 Millionen Euro. Die RBI offeriert dagegen lediglich 26,50 Euro je Anteilsschein, was einer Gesamtbewertung von 517 Millionen Euro entspricht. Die Addiko-Führung begründete ihre Präferenz mit der höheren Transaktionssicherheit. So wollten Großaktionäre wie die serbische Alta Group, der inklusive Finanzinstrumenten knapp 30 Prozent der Anteile zugerechnet werden, ihre Papiere der RBI andienen. Auch die Addiko-Führung will das RBI-Angebot für ihre privaten ‌Aktien annehmen. Beide Bieter setzen eine Mindestannahmequote von 75 Prozent voraus, ‌behalten sich jedoch eine Senkung auf die gesetzlichen 50 Prozent vor. Die Annahmefrist läuft jeweils bis zum 22. Juli.

KROATIEN IM FOKUS

Bei einem Erfolg plant die RBI eine Aufspaltung: Die Nicht-EU-Töchter in Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro sollen an die Alta ⁠Group verkauft, das Geschäft in Kroatien und Slowenien in das eigene Netzwerk integriert werden. Damit würde die RBI zur ‌viertgrößten Bank in Kroatien aufsteigen. Das Institut ist in ⁠zahlreichen osteuropäischen Ländern aktiv, darunter auch in der Ukraine und in Russland, wo es sein Geschäft unter dem Druck der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückfährt.

Die NLB strebt ebenfalls Synergien in der EU an und prüft einen Verkauf der Nicht-EU-Töchter. Für die Slowenen ist besonders der kroatische Markt attraktiv, wo sie ‌bislang nicht vertreten sind. Dieser geplante Markteintritt sorgt jedoch für ⁠die erwähnten regulatorischen Hürden, da die kroatische Notenbank ⁠zustimmen muss. Für die NLB ist es der zweite Anlauf auf die Addiko. Diese ist aus den gesunden Teilen der notverstaatlichten Kärntner Hypo Alpe-Adria hervorgegangen. Im Sommer 2024 waren die Slowenen mit einem Gebot von 22,00 Euro je Aktie gescheitert.

Für die Standorte in Österreich hätte ein Erfolg der RBI-Offerte weitreichende Folgen. Dem Addiko-Betriebsrat zufolge plant die RBI, die Aktivitäten in Wien und Klagenfurt einzustellen und die Gesellschaft später zu liquidieren oder zu verschmelzen. Bei einem Sieg der NLB bliebe der Bankbetrieb in Österreich zwar mittelfristig erhalten, die Arbeitnehmervertreter befürchten jedoch eine schleichende Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Ljubljana. Der Betriebsrat gab daher für keine ⁠Offerte eine Empfehlung ab, forderte jedoch in beiden Fällen einen Sozialplan und Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)