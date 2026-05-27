Airbus schließt komplettes Scheitern von Kampfjet-Projekt FCAS aus

Berlin, 27. Mai (Reuters) - ⁠Der Chef von Airbus Defence, Michael Schöllhorn, schließt trotz der Krise ein komplettes Scheitern des deutsch-französischen Kampfflugzeugprojekts FCAS aus. Es handle sich um ein strategisches Programm, das für Airbus extrem wichtig sei, sagte Schöllhorn, der auch Präsident des Branchenverbands BDLI ist, am Mittwoch. "Deshalb wird es in irgendeiner Form auch weitergehen mit FCAS", betonte er. Die zur Vernetzung der Waffensysteme geplante "Combat Cloud" und das Begleitdrohnen-Programm ‌Collaborative Combat Aircraft (CCA) würden auf jeden Fall kommen. "Die Europäer müssen lernen, sich miteinander zu vernetzen und miteinander ihre Daten auszutauschen", sagte Schöllhorn.

Der Kern des Problems liege beim geplanten Kampfjet der nächsten Generation, der gemeinsam vom französischen Konzern Dassault ⁠und Airbus entwickelt werden ⁠soll. Dieser Teil des Projekts stecke in Schwierigkeiten, sagte Schöllhorn und sprach von "sehr großen und aktuell unüberbrückbaren Differenzen zwischen Airbus und Dassault". Als einen möglichen Ausweg nannte er ein - bereits von mehreren Seiten ins Spiel gebrachtes - Szenario mit zwei verschiedenen Kampfjets. "Wir halten alles, was möglich ist, innerhalb von FCAS, und bauen zwei verschiedene Fighter", beschrieb er die Idee. Eine andere Möglichkeit sei eine neue Partnerschaft in Europa. Deutschland könne ein solches Projekt jedoch nicht alleine stemmen.

Das Vorhaben sei von den ‌Regierungschefs wieder an die Verteidigungsministerien in Berlin und Paris zurückgegeben worden. Diese ‌seien "aktiv gerade dabei, einen Weg nach vorne zu definieren". Schöllhorn äußerte die Hoffnung auf eine politische Entscheidung noch vor Beginn der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) am 10. Juni in Berlin. "Das wäre sehr hilfreich, wenn das zur ILA oder vor der ILA passiert", sagte er. ⁠Zugleich dämpfte er die Erwartungen: "Ich habe schon öfter gerechnet mit der Entscheidung, als sie nicht gekommen ist." Zusätzliche Brisanz erhält die ‌Lage dadurch, dass der Bundeskanzler auf der ILA die neue ⁠Luftfahrtstrategie der Regierung vorstellen will, die sich auch mit der Zukunft der militärischen Luftfahrt befassen muss.

MACHTKAMPF ZWISCHEN AIRBUS UND DASSAULT

Das "Future Combat Air System" (FCAS) gilt als das wichtigste europäische Rüstungsprojekt. Es soll von 2040 an die Kampfflugzeuge Eurofighter in Deutschland und Spanien sowie die Rafale in Frankreich ersetzen und ist als "System der Systeme" konzipiert. Neben ‌einem neuartigen Kampfflugzeug umfasst es unbemannte Begleitdrohnen und eine Daten-Cloud, die ⁠alle Einheiten in der Luft, am Boden und ⁠zur See in Echtzeit vernetzen soll. Die Gesamtkosten werden auf einen dreistelligen Milliardenbetrag geschätzt. Das von Deutschland, Frankreich und Spanien getragene Vorhaben wird jedoch seit Monaten von einem erbitterten Machtkampf zwischen den beteiligten Industriekonzernen gelähmt.

Im Zentrum des Streits steht die Frage über die Führungsrolle bei der Entwicklung des neuen Kampfjets. Der französische Hersteller Dassault beansprucht diese für sich, während der deutsche Partner Airbus auf einer gleichberechtigten Aufteilung der Arbeitspakete besteht. Der Konflikt hatte das Projekt bereits mehrfach an den Rand des Scheiterns gebracht und erforderte in der Vergangenheit wiederholt Interventionen auf höchster politischer Ebene durch die Regierungschefs.

Eine Kooperation mit dem schwedischen Gripen-Hersteller Saab schloss Schöllhorn für ein Kampfflugzeug der sechsten Generation aus. "Der Gripen ist keine Alternative für ⁠ein Kampfflugzeug der sechsten Generation." Wie der Eurofighter stelle es technologisch nicht den angestrebten Fortschritt bei Tarnkappenfähigkeit und Vernetzung dar.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)