AKTIE IM FOKUS: Weltraumrally bei US-Werten erfasst auch Schaeffler

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Schaeffler sind am Mittwoch dem US-Hype im Bereich der Raumfahrttechnologie gefolgt. Der Kurs sprang in der Spitze um 16 Prozent auf 11,62 Euro und näherte sich dem Jahreshoch bei knapp 12 Euro, das im Januar den höchsten Stand seit 2018 markiert hatte. Zuletzt war das Plus noch 13 Prozent groß. Das reichte für den ersten Platz im festen MDax der mittelgroßen Werte.

Schaeffler will für das US-Unternehmen Spire Global sogenannte Reaction Wheels bauen, also Schwungräder für Satelliten. Damit treffen die Franken den Nerv der Anleger - denn ein Hype, der momentan um Weltraumaktien in den USA läuft, kommt nun auch Schaeffler zugute.

Der Auto- und Industriezulieferer will sich unabhängiger von der Autoindustrie machen - und neben humanoiden Robotern in einer zweiten Trendbranche eine Rolle spielen. Die für Spire produzierten Teile sind notwendig, um Satelliten in der Umlaufbahn auf Kurs und in der richtigen Position zu halten. In den nächsten fünf Jahren will das Unternehmen mit den Amerikanern ein Umsatzvolumen von 250 Millionen Euro erreichen. Spire soll der erste große Kunde für die Raumfahrt-Ambitionen werden.

In den USA wurde am Vortag die Branchenfantasie weiter angeheizt davon, dass die US-Weltraumbehörde Nasa dreistellige Millionenaufträge für Mondmissionen vergeben hat. In Raumfahrtwerte wird dort aber schon länger viel Fantasie für einen angekündigten Giga-Börsengang der Elon-Musk-Firma SpaceX eingepreist. Der US-Fernsehsender CNBC warf am Vortag in den Raum, dass Musk darauf hinarbeiten könnte, SpaceX mit dem Elektroautobauer Tesla zu kombinieren. Dies hievte am Mittwoch die Tesla-Aktien in New York vorbörslich mit mehr als zwei Prozent ins Plus.

Sinnbilder für die Weltraumrally in den Vereinigten Staaten sind Aktien wie Redwire , Firefly , York Space oder Arxis , aber auch Satelliten-Kommunikationsanbieter wie Viasat oder AST SpaceMobile . Die Aktien von Redwire, einem Anbieter von Weltrauminfrastrukturtechnologie, zogen am Mittwoch vorbörslich nochmals prozentual zweistellig an. Binnen einer Woche hatten sie ihren Wert vorher schon um die Hälfte gesteigert./tih/la/jha/