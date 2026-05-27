Aktien New York: Dow klettert auf Rekordhoch - Gesunkene Ölpreise stützen

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch seine Vortagesverluste wettgemacht und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Als Antrieb erwiesen sich Hoffnungen, dass sich die USA und der Iran einer Einigung zur vollständigen Öffnung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus nähern. Die Hoffnung zeigte sich auch an den wieder gesunkenen Ölpreisen. Sinkende Anleiherenditen stützen die Kurse ebenfalls.

Der Dow gewann zuletzt 0,6 Prozent auf 50.769 Punkte. Der ebenfalls auf Rekordniveau notierende, marktbreite S&P 500 bewegte sich zuletzt bei 7.521 Punkten kaum vom Fleck. Dem technologielastigen Nasdaq 100 gelang im frühen Handel mit Mühe ein weiterer Höchststand, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Zuletzt stand ein Minus von 0,4 Prozent auf 29.878 Punkte zu Buche./la/jha/

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