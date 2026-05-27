Aktionär Deka macht bei OMV Druck wegen Dividende und Vorstandsboni

Wien, 27. Mai (Reuters) - ⁠Die Fondsgesellschaft Deka Investment fordert vom österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV eine Sonderdividende und will dem neuen Vergütungssystem für den Vorstand die Zustimmung verweigern. Auf der Hauptversammlung am Mittwoch will der Investor einem vorab veröffentlichten Redetext zufolge einen Ausgleich für geringere Ausschüttungen aus dem Chemiegeschäft verlangen. OMV und der Partner ‌Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten im März mitgeteilt, den Börsengang des Gemeinschaftsunternehmens Borouge International aufgrund der schwierigen Marktbedingungen auf 2027 zu verschieben und dessen Dividende für das laufende ⁠Jahr zu halbieren. ⁠Unter diesem Dach hatten beide Ende März ihre Chemietöchter gebündelt.

Der Borouge-Beitrag zur OMV-Ausschüttung sinkt dadurch im laufenden Jahr von 500 auf 250 Millionen Dollar. Für OMV-Aktionäre bedeutet dies Einbußen von 60 bis 70 Cent je Aktie. "Wir erwarten, dass OMV diese aus Investorensicht schmerzhafte Halbierung der Borouge-Dividende zumindest teilweise kompensiert", fordert Deka-Expertin Cornelia Zimmermann in dem Redetext. Dies könne durch eine Sonderdividende oder ‌eine höhere Ausschüttungsquote geschehen. Bereits bei der Dividende für das ‌abgelaufene Geschäftsjahr 2025 müssen die Aktionäre Abstriche hinnehmen: OMV will die Ausschüttung auf 4,40 von zuvor 4,75 Euro je Aktie kürzen.

Die Deka lobt zwar die strategische Neuausrichtung hin zur Chemie, warnt jedoch vor Branchenproblemen wie ⁠Überkapazitäten. Mit Blick auf die geopolitischen Spannungen rund um den Iran-Krieg verlangt Zimmermann vom Vorstand zudem ‌Klarheit über die Sicherheit der Mitarbeiter sowie den ⁠Ausbau des petrochemischen Großprojekts Borouge 4 in Abu Dhabi. Sorge bereitet dem Investor auch die geplante Kürzung der Investitionen in den klimafreundlichen Umbau von 40 bis 50 Prozent auf nur noch 30 Prozent. Die Klimastrategie müsse im kommenden Jahr der Hauptversammlung zur Abstimmung ‌vorgelegt werden, forderte die Fondsgesellschaft.

Bei dem neuen Vergütungssystem ⁠für den Vorstand fehle es an klar ⁠erkennbaren, individuellen Leistungskennzahlen für die einzelnen Manager, kritisierte Zimmermann weiter. Stattdessen dominierten allgemeine Konzernkennzahlen. Transformations- und Sicherheitsziele sowie soziale Standards müssten verbindlicher in der Bezahlung verankert werden. OMV legt den Aktionären ein überarbeitetes Regelwerk ab 2026 zur Abstimmung vor. Dieses sieht unter anderem vor, langfristige Boni zu 30 Prozent an Nachhaltigkeitsziele (ESG) zu knüpfen und die variable Vergütung bei schweren Sicherheitsmängeln um bis zu 20 Prozent oder komplett zu streichen.

Die Deka hält LSEG-Daten zufolge 0,27 Prozent an der OMV. Die Mehrheit an dem Konzern halten die österreichische Staatsholding ÖBAG (31,5 Prozent) und Adnoc (24,9 ⁠Prozent) über einen Syndikatsvertrag. Der Streubesitz liegt bei 43,4 Prozent.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)