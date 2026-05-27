AkzoNobel lässt Rivalen abblitzen und hält an Axalta-Fusion fest

Frankfurt, 27. ⁠Mai (Reuters) - Um den niederländischen Farben- und Lackhersteller AkzoNobel bahnt sich womöglich ein Übernahmepoker an. Das Unternehmen lehnte ein gemeinsames Angebot der Konkurrenten Nippon Paint und Sherwin-Williams ab und hält stattdessen an der geplanten Fusion mit dem US-Wettbewerber Axalta fest, ‌wie AkzoNobel am Mittwoch mitteilte. Die am 29. April eingegangene Offerte der beiden Rivalen habe bei 73 Euro je Aktie in bar gelegen, sei jedoch ⁠bereits am ⁠1. Mai als unzureichend zurückgewiesen worden. Akzo-Aktien legten im frühen Handel um 16 Prozent auf rund 61 Euro zu.

Dem Vorschlag zufolge hätte das japanische Unternehmen Nippon Paint AkzoNobel zunächst komplett übernommen und das Geschäft mit Bauten- und Industriefarben behalten. Die Sparten für Auto-, Schiffs- und Pulverlacke wären anschließend an ‌den US-Konzern Sherwin-Williams weitergereicht worden. Vorstand und Aufsichtsrat ‌erklärten jedoch, der gebotene Preis komme nicht annähernd an den Wert und die langfristigen Perspektiven von AkzoNobel heran. Zudem biete der Vorschlag keine ausreichende Sicherheit mit Blick ⁠auf die kartellrechtlichen Freigaben und die komplexe Aufspaltung des Geschäfts. Auch seien die ‌Interessen der verschiedenen Beteiligten nicht ausreichend ⁠gewahrt. Beide Gremien empfehlen daher weiterhin einstimmig die Fusion mit Axalta. Ein erster Vorstoß der beiden Bieter vom 16. April war bereits am 22. April abgewiesen worden.

AkzoNobel hatte im November 2025 einen Zusammenschluss unter ‌Gleichen mit Axalta angekündigt, um einen ⁠neuen Branchenriesen mit einem Wert von ⁠25 Milliarden Dollar zu schaffen. An dem neuen Konzern sollen die AkzoNobel-Aktionäre 55 Prozent der Anteile halten, die Axalta-Investoren 45 Prozent. Akzo-Chef Greg Poux-Guillaume, der das gemeinsame Unternehmen leiten soll, verspricht sich von der Transaktion jährliche Kosteneinsparungen von 600 Millionen Dollar und eine operative Gewinnmarge von 20 Prozent. Der neue Lackriese soll einen Jahresumsatz von 17 Milliarden Dollar erreichen. Den Abschluss der Fusion hatte Akzo für Ende 2026 bis Anfang 2027 in ⁠Aussicht gestellt.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)