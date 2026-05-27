ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 14 Euro - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung des Zuckergeschäfts dürfte langsamer vonstattengehen als gedacht, das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bleibe aber attraktiv, schrieb Alex Sloane am Dienstagnachmittag. Entscheidend bleibe zunächst die Entwicklung bei Ethanol. Kurzfristiger Auftrieb könnte zum langfristigen Rückenwind werden./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:00 / GMT
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