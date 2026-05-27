ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Delivery Hero auf 45 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 32 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jo Barnet-Lamb sieht beim Essenslieferanten angesichts des Übernahmeinteresses der US-Unternehmen Uber und DoorDash nun einen klareren Weg, um den wahren Wert herauszukristallisieren. Er strich daher den bisherigen Konglomeratsabschlag auf die Summe-aller-Teile-Bewertung (SOTP) komplett, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT
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