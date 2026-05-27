Wien, ⁠27. Mai (Reuters) - Der österreichische Baukonzern Porr hat im ersten Quartal dank einer starken Nachfrage im Tiefbau erstmals einen Auftragsbestand von mehr ‌als zehn Milliarden Euro verbucht. Das Betriebsergebnis (Ebit) stieg um 13,1 Prozent auf 14,3 Millionen ⁠Euro, ⁠teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Auftragseingang kletterte um 14,7 Prozent auf 1,76 Milliarden Euro. Getrieben wurde das Wachstum vor allem von Infrastruktur- und ‌Bahnprojekten in Polen sowie Großaufträgen ‌in Rumänien, die von EU-Mitteln profitierten.

Auch im deutschen Spezialtiefbau zeige sich ein erstes Anspringen ⁠der Konjunktur, hieß es weiter. Die Umsatzerlöse ‌sanken dagegen wegen des ⁠langen Winters und eines höheren Anteils an Arbeitsgemeinschaften leicht um 1,5 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro. Für das ‌Gesamtjahr 2026 bestätigte ⁠Porr seinen Ausblick und ⁠rechnet weiterhin mit einer moderat positiven Leistungs- und Umsatzentwicklung sowie einer höheren Ebit-Marge. Das langfristige Ziel einer Ebit-Marge von 3,5 bis 4,0 Prozent bis 2030 bleibe unverändert.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)