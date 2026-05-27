Bauministerin Hubertz: Wohnungsbau bekommt Vorrang

Berlin, 27. ⁠Mai (Reuters) - Die Bundesregierung verspricht sich von einer Novelle des Baugesetzbuchs schnellere Planungsverfahren und mehr Wohnungsbau in Deutschland. "Wir müssen dem Wohnungsbau in Deutschland endlich Vorfahrt einräumen", sagte Bauministerin Verena Hubertz (SPD) am Mittwoch im Deutschlandfunk. Das Bundeskabinett will am Vormittag ein ‌entsprechendes Gesetzespaket beschließen. Ein zentraler Punkt ist, dass der Bau von Wohnungen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt künftig rechtlich als "überragendes öffentliches Interesse" eingestuft wird. Andere ⁠Belange wie ⁠Denkmal- und Umweltschutz müssten "ein Stück weit zurücktreten", sagte Hubertz. Die Standards würden aber nicht gesenkt.

Hintergrund ist der starke Einbruch beim Wohnungsbau. 2025 wurden in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nur noch 206.600 Wohnungen fertiggestellt. Das waren 18,0 Prozent weniger als 2024 und der niedrigste Wert seit 2012.

Mit der ‌Novelle sollen Planungsverfahren stärker digitalisiert und die Öffentlichkeitsbeteiligung ‌gestrafft werden. Kommunen erhalten zusätzliche Instrumente. Sie sollen stärker gegen Eigentümer vorgehen können, die Wohnraum verfallen lassen. Hier soll es leichter werden, ein Instandsetzungsgebot auszusprechen. In Extremfällen ⁠soll bei verwahrlosten sogenannten Schrottimmobilien die Enteignung möglich sein.

HUBERTZ: ENTWURF FÜR "GEBÄUDETYP E" KOMMT ‌IM SOMMER

Hubertz kündigte weitere Schritte an, ⁠um der Krise im Wohnungsbau zu begegnen. Wegen der hohen Baukosten arbeite sie mit Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) an einem sogenannten Gebäudetyp E, um einfacheres Bauen zu ermöglichen. Ein Gesetzesentwurf dazu solle im Sommer vorliegen. ‌Zudem solle das Förderprogramm im Wohnungsbau ⁠im kommenden Jahr vereinfacht werden. Zusammen ⁠mit Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) kämpfe sie für eine neue Bundeswohnungsbaugesellschaft. Diese solle die guten Finanzierungsbedingungen des Bundes nutzen, um dort Aufträge zu vergeben, wo der Bedarf am dringendsten sei.

Als Gründe für die Unsicherheit am Bau und die Zurückhaltung bei Investitionen nannte Hubertz die Kriege in der Ukraine und im Iran. Das Argument, dass Regulierungen wie die Mietpreisbremse Neubau verhinderten, wies sie zurück. Diese gelte nicht für den Neubau und werde oft "scheinheilig" als ⁠Grund vorgeschoben.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)