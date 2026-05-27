Boliviens Präsident erleichtert Ausrufung von Ausnahmezustand

La ⁠Paz, 27. Mai (Reuters) - Der bolivianische Präsident Rodrigo Paz hat ein Gesetz aufgehoben, um die Ausrufung des Ausnahmezustands in dem südamerikanischen ‌Land zu erleichtern. Dies ging am Mittwoch aus dem staatlichen Amtsblatt hervor. Das nun ⁠gestrichene ⁠Gesetz hatte dem Staatschef bei Notstandsverordnungen bislang formelle Grenzen gesetzt. Künftig muss Paz zur Ausrufung eines Ausnahmezustands lediglich einen Antrag an den Kongress richten, der ‌innerhalb von 72 Stunden ‌darüber entscheiden muss. Abgeordnete der Regierungspartei sowie Teile der Opposition hatten im Parlament bereits ⁠am Dienstag für die Streichung des Gesetzes ‌gestimmt.

In Bolivien sieht ⁠sich die Regierung seit rund vier Wochen mit Protesten und Straßenblockaden konfrontiert. Anhänger des ehemaligen linken Präsidenten Evo ‌Morales sowie ⁠Gewerkschaftsvertreter fordern den Rücktritt von ⁠Paz. Die Unruhen haben im Regierungssitz La Paz und im benachbarten El Alto zu Engpässen bei Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten geführt.

(Bericht von Monica Machicao, bearbeitet von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)