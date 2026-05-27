Bundeseigene Sefe vereinbart LNG-Lieferungen aus Kanada

Berlin, 27. ⁠Mai (Reuters) - Der deutsche Energiekonzern Sefe will mit Flüssigerdgas (LNG) aus Kanada seine Bezugsquellen ausbauen. Die 2022 verstaatlichte frühere Gazprom-Tochter habe mit dem kanadischen Unternehmen Ksi Lisims LNG ‌eine Absichtserklärung unterzeichnet, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Ab Anfang der 2030er-Jahre solle jährlich eine Million ⁠Tonnen ⁠über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren geliefert werden. Die Vereinbarung sei Ausdruck einer strategischen Partnerschaft zwischen Deutschland und Kanada, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Die Vereinbarung sei die erste dieser Art für ‌Sefe mit einem kanadischen Lieferanten. Das ‌Projekt vor der Nordwestküste Kanadas gelte als besonders emissionsarm, da es mit Strom aus erneuerbarer Wasserkraft betrieben werde.

Der ⁠geplante Exportterminal Ksi Lisims an der Küste der Provinz ‌British Columbia soll eine Kapazität ⁠von zwölf Millionen Tonnen LNG pro Jahr haben und wäre damit die zweitgrößte Exportanlage Kanadas. Auch Konzerne wie Shell und TotalEnergies haben bereits ‌20-jährige Verträge mit Ksi ⁠Lisims geschlossen. Sefe (Securing Energy ⁠for Europe) war 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine für 6,3 Milliarden Euro vom Bund verstaatlicht worden, nachdem sich die frühere russische Muttergesellschaft Gazprom zurückgezogen hatte. Ähnlich wie Uniper soll das Unternehmen die deutsche Energieversorgung breiter aufstellen.

(Bericht von Holger Hansen und Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)