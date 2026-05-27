Bundesregierung "irritiert" über Vorgehen der türkischen Regierung gegen CHP-Opposition

Berlin, 26. ⁠Mai (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich irritiert über das harte Vorgehen türkischer Behörden gegen die größte Oppositionspartei CHP geäußert. "Für einen fairen politischen Wettbewerb braucht es in einer Demokratie Wettbewerb unter ‌den Parteien", hieß es am Dienstag im Auswärtigen Amt auf Anfrage. "Dass in allererster Linie die stärkste Oppositionspartei CHP ⁠und viele ⁠ihrer Amtsträger mit juristischen Vorwürfen und Verfahren, auch Inhaftierungen und Absetzungen, konfrontiert sind, ist irritierend und wirft kritische Fragen auf."

Vergangenen Donnerstag hatte ein Berufungsgericht den CHP-Vorsitzenden Özgür Özel abgesetzt und den ehemaligen Vorsitzenden Kemal Kilicdaroglu wieder eingesetzt, ‌der bei der Wahl 2023 gegen ‌Präsident Recep Tayyip Erdogan verloren hatte und in der Partei als umstritten gilt. Danach nahm die türkische Polizei 13 Personen ⁠fest und stürmte die CHP-Zentrale. Am Dienstag kam es nach ‌Angaben des Deutschlandfunks in Izmir ⁠zu Demonstrationen, bei denen die Polizei Wasserwerfer einsetzte.

Im Auswärtigen Amt wurde darauf verwiesen, dass das Urteil vom 21. Mai, bei dem die gesamte aktuelle Parteiführung ‌der CHP von ihren ⁠Ämtern enthoben wurde, noch nicht ⁠rechtskräftig sei. Nach eigenen Angaben habe die CHP eine Beschwerde beim Obersten Gerichtshof eingereicht, die man sehr aufmerksam verfolge.

Bereits vergangene Woche hatte sich Außenminister Johann Wadephul besorgt gezeigt und gesagt, dass die Gerichtsentscheidung im Widerspruch zu den Ansprüchen der türkischen Regierung stehe, am Ziel einer EU-Mitgliedschaft festhalten zu wollen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)