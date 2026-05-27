Vorbörse 27.05.2026

Dax eröffnet nach guten US-Vorgaben leicht höher

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach dem schwächeren Dienstag dürfte der Dax zur Wochenmitte wieder etwas anziehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 25.269 Punkte. Das Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten bleibt im Visier.

Bist du besser als der MSCI World? Verbinde auf onvista deine echten Depots und analysiere, wie sich dein Gesamtvermögen wirklich entwickelt, wie hoch dein Risiko im Depot ist und vieles mehr.

Analysiere jetzt dein Depot

USA: Neue Rekorde

Nach dem langen Wochenende haben am Dienstag einige US-Aktienindizes weitere Rekordhöhen erreicht. Während der Leitindex Dow Jones Industrial noch knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag blieb, konnten der breit gefasste S&P 500 und der Nasdaq 100 nach einigen Tagen Pause wieder Höchststände erklimmen. Das technologielastige Börsenbarometer überwand dabei erstmals die Marke von 30.000 Punkten. Neben der schon länger maßgeblichen Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) vollzogen die beiden letztgenannten Indizes auch die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg nach, die am Vortag bereits in Europa und Asien eingepreist worden war, als der US-Handel feiertagsbedingt pausiert hatte.

In der Breite störte es nicht groß, dass neue Angriffe im Iran und im Libanon die laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs überschatteten. Ein Marktbeobachter sieht in der militärischen Auseinandersetzung beide Seiten "immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt". Der S&P 500 legte am Ende um 0,61 Prozent auf 7.519,12 Punkte zu, während der Nasdaq 100 mit dem Rückenwind in puncto KI um 1,76 Prozent auf 30.001,32 Punkte stieg. Die beiden Indizes zeigten damit mehr Schwung als die Standardwerte, die im Dow mehr Gewicht haben. Dieser gab um 0,23 Prozent auf 50.461,68 Punkte nach. Für eine Bestmarke hätte er über 50.830 Punkte steigen müssen.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones50.461- 0,23 Prozent
S&P 5007.519+ 0,61 Prozent
Nasdaq 26.656+ 1,19 Prozent

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwochmorgen keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan und Südkorea nach oben ging, gab es in China und Hongkong Verluste.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22565.397+ 0,62 Prozent
Hang Seng25.599- 0,05 Prozent
CSI 3004.898- 0,15 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,22- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,98- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,47- 0,09 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1637- 0,31  Prozent
Dollar in Yen159,22+ 0,45 Prozent
Euro in Yen185,29+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent97,93 USD- 1,98 Dollar
WTI91,65 USD- 1,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 14 (15) EUR - 'OVERWEIGHT'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 45 (43) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 34 (33,10) EUR - 'NEUTRAL'

UBS HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 45 (32) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
D
Dow Jones
S
S&P 500
Deutsche Bank
N
Nikkei
N
NASDAQ 100
M
MSCI World
Eurokurs (Euro / Dollar)
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Thyssenkrupp
Ö
Ölpreis WTI
DWS Group
Symrise
Deutsche Börse
Siltronic
Scout24
Citigroup
1&1
H
Hang Seng
Euro / Yen (Yenkurs)
Dow
Steico
Zeal Network
D
DAX (Kursindex)
$
US Dollar/Japanischer Yen
NASDAQ
IG GROUP HOLDINGS
Deutsche Börse ADR

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 26.05.2026
Dax notiert vor Handelsstart knapp unter Rekordhochgestern, 06:04 Uhr · onvista
Dax notiert vor Handelsstart knapp unter Rekordhoch
Vorbörse 22.05.2026
Dax vor 25.000 Punkten erwartet: Asien-Vorgaben treiben22. Mai · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 21.05.2026
Dax dürfte nach Erholungsrally schwächer eröffnen21. Mai · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel