Dax eröffnet nach guten US-Vorgaben leicht höher

Nach dem schwächeren Dienstag dürfte der Dax zur Wochenmitte wieder etwas anziehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 25.269 Punkte. Das Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten bleibt im Visier.

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USA: Neue Rekorde

Nach dem langen Wochenende haben am Dienstag einige US-Aktienindizes weitere Rekordhöhen erreicht. Während der Leitindex Dow Jones Industrial noch knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag blieb, konnten der breit gefasste S&P 500 und der Nasdaq 100 nach einigen Tagen Pause wieder Höchststände erklimmen. Das technologielastige Börsenbarometer überwand dabei erstmals die Marke von 30.000 Punkten. Neben der schon länger maßgeblichen Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) vollzogen die beiden letztgenannten Indizes auch die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg nach, die am Vortag bereits in Europa und Asien eingepreist worden war, als der US-Handel feiertagsbedingt pausiert hatte.

In der Breite störte es nicht groß, dass neue Angriffe im Iran und im Libanon die laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs überschatteten. Ein Marktbeobachter sieht in der militärischen Auseinandersetzung beide Seiten "immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt". Der S&P 500 legte am Ende um 0,61 Prozent auf 7.519,12 Punkte zu, während der Nasdaq 100 mit dem Rückenwind in puncto KI um 1,76 Prozent auf 30.001,32 Punkte stieg. Die beiden Indizes zeigten damit mehr Schwung als die Standardwerte, die im Dow mehr Gewicht haben. Dieser gab um 0,23 Prozent auf 50.461,68 Punkte nach. Für eine Bestmarke hätte er über 50.830 Punkte steigen müssen.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 50.461 - 0,23 Prozent S&P 500 7.519 + 0,61 Prozent Nasdaq 26.656 + 1,19 Prozent

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwochmorgen keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan und Südkorea nach oben ging, gab es in China und Hongkong Verluste.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.397 + 0,62 Prozent Hang Seng 25.599 - 0,05 Prozent CSI 300 4.898 - 0,15 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,22 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,98 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,47 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 97,93 USD - 1,98 Dollar WTI 91,65 USD - 1,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 14 (15) EUR - 'OVERWEIGHT'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 45 (43) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 34 (33,10) EUR - 'NEUTRAL'

UBS HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 45 (32) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)