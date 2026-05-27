Frankfurt, 27. ⁠Mai (Reuters) - Der Dax ist am Mittwoch der Rekordjagd an den Börsen in den USA, Südkorea und Japan gefolgt. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung ‌ein halbes Prozent höher bei 25.324,81 Punkten und näherte sich damit seiner bisherigen Bestmarke von 25.507,79 ⁠Zählern. Am ⁠Dienstag hatte er knapp ein Prozent tiefer geschlossen, nachdem die USA trotz laufender Verhandlungen neue Angriffe auf den Iran geflogen hatten.

"Die Börsen schwanken derzeit zwischen geopolitischer Nervosität im Iran-Krieg, Zinssorgen, Hoffnung ‌auf diplomatische Entspannung und wachsender ‌KI-Begeisterung", kommentierte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. "Und geopolitische Sorgen geraten an der Börse schnell in den ⁠Rückspiegel, sobald Entspannungssignale und KI-Fantasie die Schlagzeilen bestimmen."

Die Rally ‌im Halbleitersektor in den ⁠USA, Südkorea und Japan trieb in Frankfurt die Aktien von Infineon und Aixtron um rund 2,5 beziehungsweise vier Prozent nach oben. Damit ‌gehörten sie zu den ⁠größten Gewinnern im Dax ⁠beziehungsweise im Nebenwerte-Index MDax.

Um rund zwei Prozent nach unten ging es hingegen für Wacker Chemie. Der bayerische Spezialchemiekonzern hat sich von Anteilen am Chip-Zulieferer Siltronic getrennt. "Immerhin ist Wacker weiter mit rund 24 Prozent an Siltronic beteiligt", kommentierte ein Händler.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)