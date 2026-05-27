DAX® - Gap mit Schlüsselrolle
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Gap mit Schlüsselrolle
Nach den Kursgewinnen der letzten Handelstage gönnte sich der DAX® gestern eine kleine Verschnaufpause. Dabei verblieben die deutschen Standardwerte innerhalb der Hoch-Tief-Spanne des Vortages, sodass ein klassischer Innenstab entstand. Immerhin hat das jüngste Aufwärtsgap (25.063 zu 24.944 Punkte) weiterhin Bestand. Solange die beschriebene Kurslücke verteidigt wird, sitzen die Bullen am längeren Hebel. Diese Einschätzung unterstreicht auch der Wochenchart des Aktienbarometers, denn hier steht ein bemerkenswertes, vierfaches „bullish engulfing“ zu Buche. Gleichzeitig dokumentieren verschiedene Indikatoren (z. B. MACD, RSL) die aktuellen Ambitionen. In der Summe bleiben die historischen Hochstände bei 25.406/25.508 Punkten in Schlagdistanz. Der CDAX® als das markbreiteste deutsche Aktienbarometer ist sogar schon einen Schritt weiter und konnte gerade ein neues Allzeithoch verbuchen. Abseits des DAX® gibt es somit mutmachende Signale, was auch der ausführliche Blick auf den TecDAX® unterstreicht (siehe Analyse unten). Neben dem o. g. Gap definieren die Ausbruchsmarken bei 24.700 Punkten sowie die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.148 Punkten) wichtige Rückzugsmarken beim DAX®.
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Nach den Kursgewinnen der letzten Handelstage gönnte sich der DAX® gestern eine kleine Verschnaufpause. Dabei verblieben die deutschen Standardwerte innerhalb der Hoch-Tief-Spanne des Vortages, sodass ein klassischer Innenstab entstand. Immerhin hat das jüngste Aufwärtsgap (25.063 zu 24.944 Punkte) weiterhin Bestand. Solange die beschriebene Kurslücke verteidigt wird, sitzen die Bullen am längeren Hebel. Diese Einschätzung unterstreicht auch der Wochenchart des Aktienbarometers, denn hier steht ein bemerkenswertes, vierfaches „bullish engulfing“ zu Buche. Gleichzeitig dokumentieren verschiedene Indikatoren (z. B. MACD, RSL) die aktuellen Ambitionen. In der Summe bleiben die historischen Hochstände bei 25.406/25.508 Punkten in Schlagdistanz. Der CDAX® als das markbreiteste deutsche Aktienbarometer ist sogar schon einen Schritt weiter und konnte gerade ein neues Allzeithoch verbuchen. Abseits des DAX® gibt es somit mutmachende Signale, was auch der ausführliche Blick auf den TecDAX® unterstreicht (siehe Analyse unten). Neben dem o. g. Gap definieren die Ausbruchsmarken bei 24.700 Punkten sowie die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.148 Punkten) wichtige Rückzugsmarken beim DAX®.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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