Dax höher erwartet - Konjunktur und Politik im Blick

Frankfurt, 27. ⁠Mai (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent tiefer ‌bei 25.184,89 Punkten geschlossen. Auf die Kurse an den europäischen Börsen drückten neue Spannungen zwischen den USA ⁠und dem ⁠Iran. An der Wall Street trieben Gewinne bei Tech-Aktien den Leitindex S&P 500 hingegen auf ein Rekordhoch.

Am Mittwoch veröffentlichen die sogenannten Wirtschaftsweisen ihr Frühjahrsgutachten für die Bundesregierung. Im Fokus steht zudem der Besuch ‌von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche in China. ‌Begleitet wird sie unter anderem von BASF-Chef Markus Kamieth, Thyssenkrupp-CEO Miguel Lopez und Siemens-Energy-Vorstand Tim Holt. Bei den Gesprächen ⁠dürfte es vor allem um die Verringerung von Rohstoffabhängigkeiten ‌sowie um faire Wettbewerbsbedingungen ⁠gehen.

Zudem tritt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bei seiner Kanada-Reise auf der Rüstungsmesse Cansec auf. Im Zentrum dürfte der geplante milliardenschwere Kauf von bis zu zwölf ‌U-Booten (Canadian Patrol Submarine Project) ⁠stehen. Pistorius wirbt für den ⁠deutschen Anbieter TKMS.

Auf der Agenda stehen zudem zahlreiche Hauptversammlungen, etwa von CTS Eventim, LEG Immobilien und Elmos Semiconductor. Nach US-Börsenschluss blicken Anleger auf die Geschäftszahlen des SAP-Rivalen Salesforce.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 25.184,89

EuroStoxx50 6.064,15

EuroStoxx50-Future 6.073,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 50.461,68 -0,2%

Nasdaq

S&P 500 7.519,12 +0,6%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.099,23 -1,1%

Hang Seng 25.373,02 -0,9%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)