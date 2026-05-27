Dax legt leicht zu – Gewinnmitnahmen bei Siltronic

Der Dax hat nach seinem Rücksetzer vom Vortag am Mittwoch wieder den Weg nach oben gefunden. Nach wie vor glauben die Anleger an eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg. Zuletzt habe sich allerdings wieder einmal gezeigt, dass "die Friedensglocke verfrüht geläutet wurde", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,5 Prozent auf 25.309 Punkte. Damit bleibt das Rekordhoch von 25.507 Punkten aus dem Januar in Sichtweite. Für den MDax, der die mittelgroßen Börsenunternehmen enthält, ging es um 0,3 Prozent auf 32.808 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

Aroundtown-Aktie nach Zahlen im Minus

Im MDax gab die Aktie von Aroundtown im frühen Handel rund zwei Prozent ab. Höhere Finanzierungskosten und Betriebsausgaben für seine Immobilien haben dem Konzern zum Jahresstart einen Gewinnrückgang eingebrockt. Das operative Ergebnis (FFO I) sank im Vergleich zum Vorjahr um rund acht Prozent auf 70,2 Millionen Euro, wie der Gewerbeimmobilienspezialist am Mittwoch in Luxemburg mitteilte.

Unter dem Strich brach der Gewinn auf 118,9 Millionen Euro ein. Ein Jahr zuvor hatte die Gesellschaft noch 318,6 Millionen Euro erwirtschaftet, seinerzeit hatte Aroundtown allerdings von hohen Bewertungsgewinnen profitiert.

Die Nettomieteinnahmen kletterten im ersten Quartal ledig leicht auf 296,7 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei drei Prozent, hierzu trugen am deutlichsten die Hotelimmobilien bei. Die Jahresprognose bestätigte der Vorstand um Chef Barak Bar-Hen. Angepeilt ist weiterhin ein operatives Ergebnis von 275 bis 305 Millionen Euro nach 288 Millionen vor einem Jahr. Sein Gewinnziel hatte Aroundtown im April nach dem Ausbau seines Anteils an der Tochter Grand City Properties aufgestockt.

Gewinnmitnahmen bei Siltronic

Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie nutzt den guten Lauf bei den Aktien seiner Beteiligung Siltronic. Wacker wolle im Rahmen eine beschleunigten Auktionsverfahrens rund 1,8 Millionen Anteile an dem Waferhersteller verkaufen, teilte der MDax-Konzern am Dienstagabend nach Börsenschluss in München mit. Das entspreche rund sechs Prozent des Grundkapitals.

Das Angebot richte sich an institutionelle Investoren. Wacker werde auch nach der Platzierung größter Anteilseigner von Siltronic bleiben, hieß es weiter. Vor der Platzierung hielt Wacker einen Anteil von fast 31 Prozent. Die Siltronic-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf ihren Wert im Haupthandel wegen des Booms in der Halbleiterindustrie in etwa verdoppelt.

Siltronic-Aktien zählen im frühen Handel am Mittwoch mit rund fünf Prozent Minus zu den schwächsten Titeln am deutschen Markt. Wacker-Aktien gaben rund zwei Prozent nach.

(mit Material von dpa-AFX)

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